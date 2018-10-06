羽協：比賽等級受限 力拚規格加碼

2018年10月06日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

台北羽球公開賽的前身是台北國際羽球邀請賽，於1980年1月舉辦第一屆賽事，後來改為9月份舉辦，2014年起改在7月舉辦，今年世界羽聯（BWF）實施全新的世界巡迴賽體系，台北羽球公開賽屬於第二等別的第五級賽事超級系列300等級，總獎金為創紀錄的50萬美元（約1500萬台幣）。

中華羽協祕書長李侑龍表示，協會也很希望未來能把賽事等級升為第三級，因此這次舉辦比賽當成超級系列750級的高規格來辦，「協會很努力promo比賽，例如總獎金從20萬美元增加到50萬美元，轉播方面網路有入口網站Yahoo、電視有中華電信MOD專區，最後兩天還有民視無線台轉播。從4強賽開始架設鷹眼設備，增加比賽可看性及話題性，這些都是過去比賽沒有的。」

今年適逢亞運年，台北公開賽被安排在10月初開打、比往年還晚，甚至排在日本公開賽、中國大陸公開賽、韓國公開賽連三站等級較高賽事之後，加上等級關係，世界前十好手不會強制參加，因此不少名將打完前3站比賽後，都選擇放棄台北公開賽。

「這其實是BWF的安排，我們沒有選擇餘地。協會提前一年向BWF報告，BWF會按照日程來排定各站賽事，協會只能接受安排，明年台北公開賽估計會在9月舉辦。協會當然也希望可以在暑假7、8月期間辦，還能吸引學生族群，未來會極力爭取比賽時間往前，但一切還是要尊重BWF決定。」李侑龍解釋。

(中國時報)