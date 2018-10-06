美陸對峙冷戰 台也不好過

美國副總統彭斯4日在華府演說時宣稱，大陸正運用其力量，干涉美國內政與選舉。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國副總統彭斯4日在美國保守派智庫哈德遜研究所演說時，炮火全開批評譴責北京，試圖干預美國期中選舉、在南海推進軍事化、威脅台海穩定。對此，美國國務院前亞太助卿羅素受訪表示，若美陸關係緊張加劇，台灣也不會好過。

羅素在美國國會出席一場朝鮮半島局勢研討會後，向媒體表示，兩岸關係穩定時，美陸關係發展自然順利可期，而若是美陸關係穩定，兩岸關係也可望進展順遂。

川普好鬥 緊張加劇

羅素指出，川普政府對大陸態度非常好鬥，使用幾乎是冷戰時期口吻，令人擔心美陸關係緊張加劇，台灣的日子可能也不太好過。

嚴厲抨擊 無濟於事

美國之音中文網昨報導，前美國在台協會理事主席卜睿哲認為，在彭斯如此嚴厲批評與譴責大陸前，川普政府應先設想好北京會如何反擊，因為「公開羞辱和妖魔化，不會讓中國克制其行為。」

卜睿哲現任華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員，他說，重要的是，美國該如何引導大陸克制其行為，無論是經濟、政治或台灣，美國都希望看到大陸克制其行為，這才應該是美國的政策目標。

台海不穩 牽動全球

彭斯演說特別提及台灣，譴責北京在國際社會孤立台灣的行動，包括說服3個拉美國家與台灣斷交並承認大陸，稱這些行動威脅台海穩定。

彭斯還不忘讚揚台灣的民主制度，為所有的華人展現更好的道路。

華府智庫全球台灣研究中心執行主任蕭良其指出，彭斯特別譴責大陸奪取台灣在西半球3個邦交國，造成台海關係不穩，這是「毫不含糊地指明，北京正在加大對台灣的打壓行動，這不僅是台海兩岸議題，也是全球性議題。」

蕭良其說，彭斯演講最值得注意之處，在於他雖然表示，美國基於「三個聯合公報」及《台灣關係法》的一中政策沒有改變，不過他整篇演說內容及川普政府的其他行動都顯示出，在美國更廣泛地轉變對大陸及印太地區的做法中，「台灣很清楚地是其中一個重要特色。」

(中國時報)

拒陸委會約晤 李驍東遭封殺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。