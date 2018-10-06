美陸對峙冷戰 台也不好過

2018年10月06日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國副總統彭斯4日在美國保守派智庫哈德遜研究所演說時，炮火全開批評譴責北京，試圖干預美國期中選舉、在南海推進軍事化、威脅台海穩定。對此，美國國務院前亞太助卿羅素受訪表示，若美陸關係緊張加劇，台灣也不會好過。

羅素在美國國會出席一場朝鮮半島局勢研討會後，向媒體表示，兩岸關係穩定時，美陸關係發展自然順利可期，而若是美陸關係穩定，兩岸關係也可望進展順遂。

川普好鬥 緊張加劇

羅素指出，川普政府對大陸態度非常好鬥，使用幾乎是冷戰時期口吻，令人擔心美陸關係緊張加劇，台灣的日子可能也不太好過。

嚴厲抨擊 無濟於事

美國之音中文網昨報導，前美國在台協會理事主席卜睿哲認為，在彭斯如此嚴厲批評與譴責大陸前，川普政府應先設想好北京會如何反擊，因為「公開羞辱和妖魔化，不會讓中國克制其行為。」

卜睿哲現任華府智庫布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員，他說，重要的是，美國該如何引導大陸克制其行為，無論是經濟、政治或台灣，美國都希望看到大陸克制其行為，這才應該是美國的政策目標。

台海不穩 牽動全球

彭斯演說特別提及台灣，譴責北京在國際社會孤立台灣的行動，包括說服3個拉美國家與台灣斷交並承認大陸，稱這些行動威脅台海穩定。

彭斯還不忘讚揚台灣的民主制度，為所有的華人展現更好的道路。

華府智庫全球台灣研究中心執行主任蕭良其指出，彭斯特別譴責大陸奪取台灣在西半球3個邦交國，造成台海關係不穩，這是「毫不含糊地指明，北京正在加大對台灣的打壓行動，這不僅是台海兩岸議題，也是全球性議題。」

蕭良其說，彭斯演講最值得注意之處，在於他雖然表示，美國基於「三個聯合公報」及《台灣關係法》的一中政策沒有改變，不過他整篇演說內容及川普政府的其他行動都顯示出，在美國更廣泛地轉變對大陸及印太地區的做法中，「台灣很清楚地是其中一個重要特色。」

(中國時報)