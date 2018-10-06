拒陸委會約晤 李驍東遭封殺

上海台辦副主任李驍東。（取自搜狐網）

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中國時報
林勁傑、楊家鑫、／台北報導
上海台辦副主任李驍東。（取自搜狐網）

上海市台辦副主任李驍東、研究室主任金煒及陳小勇、孫宜昌等4名官員，原訂16日隨同上海重點智庫學者訪台，昨已確定遭內政部聯審會封殺，拒於門外。知情人士稱，他們不願接受陸委會「約晤」及「邂逅」為主因之一；同團其他的學者則均獲准來台。

不過，相關人士指出，陸委會說法與事實多有不符，毫無善意，上海台辦無法認同，擬在十一假期結束後，發出正式聲明，駁斥陸委會說詞。

參訪團由上海國際問題研究院副院長嚴安林任團長、李驍東列副團長，率領上海公關院副院長李秘、上海社科院世界經研所研究員盛九元及上海台辦官員等9人，計畫16至20日訪台，拜會政大國關中心與淡大陸研所等單位舉行閉門會談。

據了解，此團獲准來台學者也被要求低調「勿從事對台宣傳行為」、不發表與活動無關言論及不從事與許可目的不符活動。

當前中共於國際對台施壓甚深，陸委會因此提高來訪中共高官審查的強度，在需符聯審會審查的注意事項，多了一項「私下約晤」。

陸委會副主委邱垂正表示，如果不能履行注意事項，「也愛莫能助」。今年以來大陸行外交打壓，才會提高對大陸高官來台審查密度，但一般陸客、陸生、專業交流、商務人士都維持原先審查機制。

邱垂正指出，目前兩岸交流極不對稱，台灣歡迎大陸各級官員、學者來台交流，但也希望對等尊嚴，遺憾的是近來台灣官員赴陸非常不順，海基會人員除了急難救助，幾乎沒有機會去看看台商。

另外，適逢台灣九合一大選，此團「觀選」性質濃厚。外傳李驍東遭拒是他具有台北─上海雙城論壇重要對口身分，此行來台恐對柯文哲連任之路加分。不過，北市府與大陸工作小組成員昨均表示，李驍東來台被拒與雙城論壇無關，不必過度解讀。

(中國時報)

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