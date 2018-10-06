北京斥華府謬論抹黑 白費心機

2018年10月06日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對美國副總統彭斯表明，北京干預美國期中選舉及內政等說法，大陸外交部發言人華春瑩表示，彭斯談話是混淆是非、捕風捉影，純屬無中生有，陸方堅決反對；「任何對中國的惡意詆毀都是徒勞。」大陸國台辦發言人馬曉光指出，堅持「一中原則」是國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨。有關指責毫無道理。

華春瑩指出，任何人都阻擋不了大陸人民沿著「中國特色社會主義道路」堅定不移地走下去，取得更大成就。「任何人想歪曲事實都只能是白費心機。 」美方把兩國正常交流合作說成陸方干涉美國內政和選舉，極其荒謬。大陸歷來堅持「不干涉內政」原則，也沒有興趣去干涉美國內政和選舉。

華春瑩強調，彭斯講話誣衊陸方干涉美國內政和選舉，純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有；「對此堅決反對。」並敦促美方糾正錯誤，停止對陸方無端指責和詆毀，停止損害陸方利益和兩國關係，以實際行動維護陸美關係健康穩定發展。

馬曉光表示，關於和3個拉美國家建交，大陸已多次表態。堅持「一個中國原則」是國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨。有關指責混淆是非，毫無道理。強調不承認九二共識、搞台獨，才是台海和平穩定最大威脅。

大陸外交部發言人辦公室公眾號昨並針對彭斯提到台灣、南海、人權和宗教等問題，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，一道反對和遏制台獨。重申「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。」「停止挑事生非、製造緊張，尊重有關當事方通過談判磋商解決問題的努力。」強調大陸政府高度重視保護和促進人權。依法享有充分的宗教信仰自由。

中共《人民日報》社評列舉「9大謬論」直言華府帶「有色眼鏡」看北京，患上「對華焦慮症」，反批美干涉內政，羅織罪名除了要轉移「通俄門」壓力，打「中國牌」找替罪羊，拉抬共和黨選情；更重要是施壓北京，逼迫在貿易戰屈服。

(中國時報)