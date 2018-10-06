北京觀察－彭斯弦外音 遏止陸崛起

2018年10月06日 04:11 中國時報 陳柏廷

美國副總統彭斯演說引用魯迅「中國歷來對於異族只有蠻夷與皇帝兩種稱呼，從來不會把其當成朋友」一席話，表面既指大陸企圖恢復所謂「天朝制」，背後更在警告北京，既然不把華府當朋友，美國也只能以「真槍實彈」，讓大陸屈服，通篇演說無異是篇「討陸檄文」。

彭斯在近1小時演說當中，列舉大陸在貿易、軍事以及台灣問題上，對美國及區域安全開展的「挑釁」立場，直指北京利用輿論等手段，干涉美國的期中選舉及內政，像極了在跟北京「算總帳」。

演說中，彭斯更語帶玄機地引用魯迅一段話：「中國人對於異族，歷來只有兩種稱呼，一種叫蠻夷，一種叫皇帝；從來沒有所謂朋友說法」。無庸置疑為川普政府的「討陸檄文」起到畫龍點睛效果。

這段話很顯然透露出華府兩層意思。一方面，表明北京在全球所有作為，無論是搶占國際事務話語權，或是大力推動一帶一路，目的就是變相恢復往日「天朝」榮光。

早在今年6月，美國防長馬提斯在美海軍戰爭學院畢業典禮上就表達過類似看法，當時說法更為直接；他認為北京一帶一路政策就是想要恢復明朝「朝貢體制」，讓其他的國家都向「北京磕頭」。

第二層意思，在明確表達華府遏止「中國崛起」決心。既然大陸不願照著遊戲規則來，那美國只能透過強大政經、軍事綜合實力，迫使北京低頭，甚至是臣服。對華府而言，若只能在「蠻夷」與「皇帝」二選一，「皇帝」必然是唯一選擇。

不過，就如同在演說結尾，彭斯引用明代文學家馮夢龍《喻世明言》書中「人見目前，天見久遠」一段話，雖然仍藉此告誡北京，但或許也可反向警醒華盛頓。美陸關係「你中有我、我中有你」牽一髮動全身，與北京全面開戰或許對川普政府能取得短期利益，但長遠來看，恐怕有待定論。

(中國時報)