新聞透視－限縮學術交流 兩岸雪上加霜

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中國時報

上海台辦官員因不願「約晤」遭駁回赴台申請，為兩岸互動從中作梗案例，再添一筆。這或許是陸委會展現強硬姿態的好機會，卻忽略了在兩岸政治僵局、陸美走向全面性對抗的大背景下，仍有涉台官員願意赴台，實應樂觀其成，若因這樣限縮，終致學術交流團也不來台，恐怕會讓已嚴重缺乏溝通的兩岸關係，雪上加霜。

上海市台辦副主任李驍東不願與陸委會「約晤」，陸委會發言人邱垂正稱，是基於「對等交流原則」，希望大陸官員來訪期間能與陸委會官員會晤。然而陸委會刻意忽略的是，陸方官員不願見，癥結還在民進黨政府不接受九二共識此兩岸政治基礎，這也是讓兩岸官方溝通停擺的主因。

對大陸官員而言，「兩岸官方不能互動」是大原則，陸委會此番約晤，翻成白話就是「要來可以，但必須跟我吃頓飯聊個天，如果不答應，就不讓你來」，豈非強人所難。

一般兩岸學術交流團組成，有地方台辦人員陪同，本屬常態，陸委會實應平常心看待；再說，縱使涉台官員不願面對面，也可透過參與學者側面打聽或傳話，與間接溝通。假若未來有類似學術團，團長又是涉台官員，為了擋一兩個官員造成全團來不了，對於已缺乏溝通的兩岸關係，反而是損失。

再從更大的國際局勢看，陸美貿易戰正全面外溢到外交、軍事層面，美國頻打台灣牌，讓過去陸美關係良好時，偶有「陸美共管台灣」、「台北到北京最短距離是華盛頓」等情況，短期內不會發生，也就是當兩岸僵、陸美差，僅存的兩岸學術交流團，就成為了解對方想法、避免誤判的重要平台，若因意氣用事阻擋，對台灣反而不利。

(中國時報)

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