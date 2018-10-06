可負擔住宅論壇 倡居住正義

2018年10月06日 01:22 中國時報 黃繡鳳 文／

為響應聯合國人居署發起的「世界人居日」活動，中華民國不動產協進會十月一日在台中市主辦「可負擔住宅論壇」，產官學一起獻策，伸張居住正義。

身兼2017-2018年世界不動產聯盟（FIABCI）開發商理事會主席及台灣分會副理事長的張麗莉表示，會後將以臺灣的名義彙整相關論述，為臺灣發聲。

此次論壇也獲得文化部文資局、台中市政府、逢甲大學建築管理學院全力協助，逢甲大學建築管理學院院長黎淑婷並擔任論壇主持人。

與談人包括內政部次長花敬群、台中市政府住宅發展工程處處長許由興、中華民國不動產協進會秘書長黃世孟、台大城鄉所前所長黃麗玲、建築師謝英俊與戴育澤、富立建設董事長總監陳聰徒和新業建設董事長卓勝隆、大台中不動產公會理事長紀吉川等人。

內政部政務次長花敬群在演講中指出，隨著「租賃專法」6月底上路，民間租賃服務業擴大經營規模，政府支持NGO成立房東、房客培力組織，提升房東、房客的租屋意識。

他認為，選擇安定租屋取代購屋的比例，預期將逐年增高。

花敬群說，可負擔住宅的政策是只租不售的公共住宅，因此，政府規劃8年推20萬戶社會住宅，其中興建12萬戶、包租代管8萬戶，解決目前高房價、高空屋、高自有率等問題。

身兼2017-2018年世界不動產聯盟（FIABCI）開發商理事會主席及台灣分會副理事長的張麗莉則表示，為響應聯合國人居署發起的「世界人居日」活動，一日選擇在台灣發聲。

與巴黎、紐約、雅加達同日舉行該論壇，以呼應人居日的關注；甚至於埃及、邁阿密等其他城市也會隨後陸續進行論壇交流，以期找到有可能的解決方案，使得人的居住權與正義再次伸張。

張麗莉表示，全球當今關注「可負擔住宅」議題，進而展開全球性對話，一日的論壇以四大主軸為開端討論，分別為政策、金融、技術、庇護，探討政府、企業、人民等如何應對平衡房價稅務與住屋品質之間的挑戰。

例如國家政策鼓勵民間建造、改造「可負擔住宅」，但政府能否在財務面提供融資協助，讓民間企業更有意願配合政策。

張麗莉強調，期盼台灣可因「居住正義」成為社會期待的轉型，加速地方政府與國家政府正進行採取的相關措施，發展最有效的解決方案，以喚起全球社會對解決人居問題的關懷與重視。

她說，綜觀全球當今關注「可負擔住宅（Affordable Housing）」議題，進而展開全球性對話，此次論壇以四大主軸為開端討論，分別為政策（Policy）、金融（Finance）、技術（Technology）、庇護（Sheltering）。

其探討政府、企業、人民等如何應對平衡房價稅務與住屋品質之間的挑戰，如國家政策或都市計畫鼓勵建造、改造「可負擔住宅」；住房融資的合理關係；快速建造的技術或低成本材料可呈現最高的施工品質；得提供無家可歸者、短暫移民者、貧民窟居民、自然災害受難者等能擁有的庇護所。此四大主軸的具體實踐有助於瞭解、掌握全球各個城市如何能比現在的居住型態更加經濟實惠又有安全性的脈動。

(中國時報)