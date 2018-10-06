一書藝世界 深入藝術家的心

2018年10月06日 01:22 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商推廣閱讀樂趣，除了打造公園書席外，位在臺中國家歌劇院的陸府藝角也將於10月6日起開辦「一書藝世界」展覽，分享50位國內外藝術家推薦的好書。

由陸府生活美學教育基金會所主辦的「一書藝世界」展覽，將展出50本啟迪藝術家靈感來源、影響創作或是愛不釋手的書目。

書本主題涵蓋小說、藝術理論、科學、哲學、童書等範疇。其中有些書籍啟發了藝術家創作的契機，有些書籍改變了藝術家的思維，還有藝術家將書籍中的靈感帶入創作之中。

陸府生活美學教育基金會表示，「一書藝世界」展覽源自於香港亞洲藝術文獻庫於2017至2018年度舉辦的《薰陶成藝：啟發藝術家的書本》流動書架計劃。

這批藝術家推薦的書籍在全港中學巡迴展覽，藉此拓展學生的文化視野與閱讀層面。

基金會特地與香港亞洲藝術文獻庫接洽，將流動書架計劃延伸到臺中歌劇院陸府藝角，並且在靜態書展之外，還邀請到三位藝術家與讀者民眾面對面分享閱讀與創作的故事。

三場講座分別為:擁有豐富國際展覽經驗的藝術家Charwei Tsai，暢談「書籍帶來的影響，環境社區創作分享」；臺灣藝術家郭奕臣分享「啟發的書籍及第一本繪本《宇宙掉了一顆牙》」。

以及平面設計師暨詩集創作家黃千芮講述「從書封設計到詩的創作」歷程，讓民眾得以一探閱讀如何啟發藝術創意。這50位藝術家分別來自台、港、韓、法、印度，當中台灣當代藝術家李明維推薦的書目為路易斯．海德所著《禮物：創造力與藝術家的現代世界》。

韓國當代雕塑和裝置藝術家李蒲Lee Bul 則是推薦伊塔羅．卡爾維諾所著的《看不見的城市》；還有見證香港藝術史的畫家韓志勳所推薦的周夢蝶詩選《還魂草》。

為了將美學種子深植下一代，從11月到明年1月為期三個月時間，每月第一個週三晚間20:00，陸府藝角現場將舉辦親子共讀的「聽藝術，說故事」晚安閱讀時光，精選適合3~8歲兒童閱讀的好書，邀請爸爸媽媽帶著小朋友一起培養閱讀樂趣!

(中國時報)