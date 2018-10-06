磐興微講堂 品嚐烏龍茶五味

2018年10月06日 01:22 中國時報 黃繡鳳 文／

仲秋時節，磐興人文藝術微講堂，邀請中興大學副教授劉東啟談「品嚐烏龍茶五味裡的大自然道理」，打開了愛茶人士的視野。

講座當天，磐興建設總經理游金洲特別禮聘中華茶學研究協會司茶老師們現場沖泡，由「樹呆子」團隊與茶農共同合作生產的一系列有機栽培的好茶，還有甜中帶點酸味的有機珍珠芭樂，讓賓客感到幸福滿滿。

磐興建設總經理游金洲說，因應目前食安風暴，磐興建築整合團隊目前正積極研發好食生活、幸福廚房與美好生活的「幸福生活三部曲」。

「來阮兜奉茶」，是台灣人獨特的人情味；早期，游金洲家中在台中市四張犁開設百貨行，每天進出家門的客人絡繹不絕，他的父母尤其注重人文里善的鄰里關係，只要客人一進門，必定奉上一杯好茶。

這種台灣人熟悉的奉茶文化，也是游金洲熟悉的兒時景象，造就他日後離不開茶，也因此開啟磐興建設的茶美學文化。

他說，中興大學副教授劉東啟是國內極少數取得日本「樹木醫」執照的樹醫，在業界具有教父級影響力，尤其教授以獨創、獲專利的「水刀療法」救樹，近幾年知名度大開，已成了維基百科人物。

近年來，劉博士受農民所託為果樹及茶樹看診，卻讓他一頭栽進農業裡。因為他覺得，一千多歲的老樹都可以醫得好，幾十歲的茶樹、果樹算什麼？

經過層層的困難突破後，目前契作了好幾處茶園和果園，有芭樂、芒果、酪梨、火龍果等，尤其茶讓他獲益最多。

劉東啟說，人生滋味如同茶湯，甘、甜、苦、澀、香各自不同， 當您悠然品茗之際，您是否也感受到，茶正藉由「五味」對您述說著大自然的密碼。

尊敬土地、珍惜自然是樹醫博士劉東啟與團隊「樹呆子」的信念，「樹呆子」團隊想重新找回人與土地間的真情感。

他們將老樹生長茁壯的智慧運用到茶樹管理，堅持以「有機栽培」的科學方法，來推廣「友善大地」的好茶。

劉東啟說，茶葉裡面有甘、甜、苦、澀、香五味，在科學上已經被確認出來了，都有不同相對應的物質所造成。

甜來自於蔗糖，樹裡蔗糖含量越高就越甜；澀來自於兒茶素，就是我們俗稱的單寧，單寧會讓我們產生澀味。

香來自於芳香族類，苦味來自於咖啡因，甘來自於胺基酸，甘跟鮮它是胺基酸而不是糖。但是這樣的甘、甜、苦、澀、香五個味道，是茶的共通性，尤其在烏龍茶的世界裡面更微妙，值得愛茶人士細細品味。

(中國時報)