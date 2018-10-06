安心建材履歷 800建案響應

2018年10月06日 01:22 中國時報 黃繡鳳 文／

購屋族住安意識抬頭，使得國產建材實業推動的「安心建材履歷」，獲得超過800個營建新案響應加入，業績紅不讓。

受惠於房市回溫，還有台南、花蓮大地震後，消費者對住安意識抬頭，國產建材實業自2015年10月起，領先業界推出以雲端高科技建置的「安心建材履歷」，讓每批出貨的優質混凝土都有身分證。

民眾只要用手機掃描QR-Code，就能清楚檢視產品的生產履歷，因此加入的營建新案也逐年成長。

以歷年的928檔期來說，2015年約21個建案，2016年累積260案，2017年超過500案，2018年至今更突破800個建案加入，堪稱是住安大躍進。

加入的逾800家營造與建設公司，廣泛分佈在全台的北、中、南、東區域，建築實績更涵蓋公共工程、科技廠辦、華廈大樓。

像是北部的藝術超豪宅「陶朱隱園」、北市第二高樓「南山廣場」、天母地標「華固天鑄」，還有興建中的中國人壽企業總部大樓、新莊超級都更案「泰舍至善元」、北市藝術地標「華山33」、東區精華地段「忠孝正義都更案」等。

中部則有台中歌劇院、馨雅建設「圓滿NO.16」，南部有高雄世運主場館、群創光電、台積電廠房、宗大建設「陶裡源」、佳基建設「最上川」、東唐建設「東唐安居6」、城揚建設「大綠光」與「iG愛家」等。

東部包括卿蓬開發的超六星級艾美酒店、花蓮立業金建設的「王者22富」，都肯定國產安心建材履歷公開透明的混凝土資訊，讓民眾住安更有保障。

為了落實安心建材履歷，國產運用垂直整合的大溯源管理，從投資大陸福州礦山掌握砂石礦源，到GPS海陸運輸、臺北港倉儲運轉、混凝土車終端出貨。

全程都以「七道三關」國際標準嚴格品管，透過七道氯離子檢測與三道PH值檢驗，徹底杜絕海砂與廢爐碴等建安雙害。

(中國時報)