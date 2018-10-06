總太2020 邀住戶動手做拼圖

2018年10月06日 01:22 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商藝文活動多采多姿，「總太2020」個案特別邀請大型立體馬賽克創作藝術家林子堯，為社區設計大型裝置藝術遊具，並與準住戶，一起動手做拼圖，相當有趣。

總太集團董事長翁毓羚畢業於高師大美術系，十分擅長將藝術美學融入品牌、帶入建築規劃。

總太代表建案「總太東方帝國」，以策展方式呈現當代藝術典藏苑，收藏華人藝術大師楊英風的作品「水袖」、與其子楊奉琛大師的雕塑創作，以及其他具代表性的藝術家張也等人的作品，整體設置水準令人驚艷。

儘管近來總價市場當道，總太地產依舊堅持維持高水準的公共藝術作品。不僅引進風格相符的藝術作品進駐社區，更在規劃前期與藝術家溝通建築核心與主軸，請藝術家為建案量身打造獨一無二的全新創作。透過建築與藝術家的密切合作呈現出空間情境的動人氛圍。

「總太2020」新案特別邀請到大型立體馬賽克創作藝術家林子堯老師，為2020社區設計大型馬賽克裝置藝術遊具。

林子堯老師同時加入「職人.COM-總太社區駐站計畫」，10月初起將於總太2020接待中心，進行公共藝術現場創作，有興趣的民眾皆可到場親眼見證公共藝術作品，從無到有的製作過程。

總太集團董事長翁毓羚表示，以往建商的習慣是售價不公開，以避免住戶間會交換買賣資訊而造成爭議。

總太卻反其道而行，採實價銷售制度，將價格透明公開，充分落實誠信原則，因此與住戶建立了堅固的互信基礎，這也是總太的長久經營之道。

另外，總太長期致力推動社區活動，包括2020馬賽克藝術創作體驗營、廠商參訪、一畝田插秧等，透過活動讓住戶彼此認識、培養感情。

住戶間為聯繫方便，自發性創立LINE群組，一方面可即時分享活動、交換資訊，一方面也可團購家電、生活必需品等共享好康，更可共同監督建商營造工程。

社區內公共藝術的設置讓住戶親身參與，帶來的不僅是落實藝術與地域產生互動的教育意義，也凝聚了住戶情感、營造幸福社區。

(中國時報)