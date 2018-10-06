本屆諾貝爾獎 女性得主激增

曾獲諾貝爾和平獎的緬甸領袖翁山蘇姬（前排中），近來面對緬境羅興亞人遭受迫害卻不願有所作為，飽受各方批評。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
去年（2017年）爆發的#MeToo運動，最近剛屆滿1周年。挪威諾貝爾委員會順應這股全球浪潮，將和平獎頒發給兩位反戰爭性暴力運動家。（美聯社）

今年諾貝爾和平獎頒給反性暴力維權人士。長年以來被批評得獎者性別嚴重失衡的諾貝爾獎，經歷「#MeToo」反性侵運動，以及頒獎單位捲入性侵風暴以後，終於在性別平權上與時俱進，朝著打破男性主宰局面的方向邁開大步。

從多位女星出面指控好萊塢製片人韋恩斯坦長年性侵獸行開始，名為「#MeToo」的反性侵運動延燒全球最近剛滿1年。而逾百年來表揚各國傑出學者的諾貝爾獎，身為頒獎單位之一、地位崇高的瑞典學院，竟也在去年底捲入性侵指控，造成多名評審離職，終令瑞典學院今年停頒文學獎，創下二次世界大戰之後首例。

性別平權終於邁步

今年諾貝爾和平獎頒給剛果婦產科醫師穆克維格，以及曾淪為「伊斯蘭國」性奴的雅茲迪族女權運動家穆拉德。挪威諾貝爾委員會表明，這是為了表彰他們對抗戰爭和武裝衝突孳生的性暴力罪行。不少媒體5日紛紛用類似「向#MeToo運動致敬，諾貝爾和平獎表揚對抗性暴力」這樣的標題，報導和平獎揭曉的消息。

除了和平獎順應#MeToo潮流，今年諾貝爾其他獎項的性別比率也明顯改變，女性得獎者遠遠多於往年。已經揭曉的物理、化學與和平獎各有一名女性獲獎。相較之下，去年（2017）與前年（2016）的得獎者幾乎清一色為男性。

百年僅48女性得獎

諾貝爾獎歷屆得主性別嚴重失衡，一直是每年公布得獎者之際的外界關注焦點。從1901年開始頒發首屆諾貝爾獎開始，總共有892名得主榮獲桂冠，但百年來卻僅有48名女性得獎。其中30名女性集中於文學與和平獎，後來新增的經濟學獎僅1名女性得主。

就以物理學獎來說，百年僅3名女性得獎。雖然美國物理聯合會統計資料中顯示，物理學界全職教授僅10％是女性，但真正讓女性得主如此「稀缺」之因，則是學術成就或遴選機制的把關經常是掌握在少數男性教授之手。

去年諾貝爾獎揭曉後，諾貝爾獎基金會副主席漢森曾表示，「比較廣泛地說，有更多女性沒有獲獎，我們對此感到失望。我認為還有許多傑出女性應該成為獲獎候選人。」

(中國時報)

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