政治人物不靠譜 改打「安全牌」

2018年10月06日 01:22 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年諾貝爾和平獎5日揭曉，本屆獲提名的個人及團體多達331個，為史上第二多。儘管朝鮮半島局勢轉危為安，南韓總統文在寅最被各方看好，國際賭盤甚至有人押寶美國總統川普、北韓領導人金正恩，結果這次頒給兩位反性侵鬥士。除了受風起雲湧的#MeToo影響，面對政客可能「晚節不保」使和平獎蒙羞，挪威諾貝爾委員會顯然寧可打「安全牌」，把和平獎頒給非政治人物。

諾貝爾和平獎「給錯人」最具代表性的一個例子，是1973年頒給北越領導人黎德壽（與時任美國國務卿的季辛吉共得），以表揚其為實現越戰停火所作貢獻，黎認為越南尚在戰亂中，且不屑諾貝爾獎的「偽善」，拒絕領獎。北越隨後於1975年攻陷南越首都西貢（今胡志明市）。

和平獎得主光環崩壞最近的一個例子，就是緬甸實質領導人翁山蘇姬。翁山蘇姬因支持民主和人權遭緬甸軍方拘禁，1991年獲頒諾貝爾和平獎，表彰其對民主所做的貢獻。但在2016年掌權後，她對緬甸軍方迫害羅興亞穆斯林少數族裔的「種族滅絕」暴行，無視羅興亞人的苦難，導致其人權鬥士的形象破滅，甚至引發收回和平獎的聲浪。

美國前任總統歐巴馬2009年獲得和平獎也為人詬病，並引發極大的爭議。委員會當時指出，把獎頒給上任不到9個月、尚未有明顯政績的歐巴馬，是希望他繼續推動國際外交及無核世界的理念。這讓許多專家跌破眼鏡，連歐巴馬本人也覺得受寵若驚。

歐巴馬後來不少政策與和平獎理念背道而馳，如：出兵利比亞。當時擔任和平獎委員會祕書長的倫德斯塔德在多年後，表示後悔頒獎給歐巴馬，當時是為了鼓勵他，後來他未達成委員會的期許。

另外1994年的諾貝爾和平獎由以色列總理拉賓、外長裴瑞茲和巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特共同獲得，以表彰他們斡旋簽署《奧斯陸協議》，為中東和平做出貢獻。但奧斯陸協議簽署至今25年，且有和平獎加持，卻未帶來以巴和平。長期鼓吹暴力、曾策動多次恐怖攻擊的阿拉法特獲獎更是一大諷刺。

(中國時報)