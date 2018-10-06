買凶宅撈偏門 詐3000萬判4年

2018年10月06日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

凶宅糾紛問題多

謝姓男子5年前，低價買進發生連續殺人案的北市延吉街凶宅後，偽造假交易契約，虛增買賣金額，隱匿凶宅訊息，先向樹林區農會詐貸，再詐騙趙姓金主。台北地院審理後，合議庭認為，謝施用詐術貸款獲利，依偽造文書、詐欺罪判他有期徒刑4年，沒收犯罪所得3000萬元。全案可上訴。

命案地 6成低價買入

該處凶宅係在2001年9月30日，男子初秋華因房屋仲介款項糾紛，先引誘房仲至延吉街房屋殺害後，4小時內再趕赴桃園殺死友人，初被依殺人罪判無期徒刑確定。謝則在2013年1月22日以2450萬元低價買下該戶位在7樓約40坪房子，另附加頂樓增建使用權約27坪。

謝買房後，找人偽造4050萬元的買賣契約，1個月後，故意隱匿凶宅訊息，瞞騙新北市樹林區農會，設定3120萬元抵押權，貸款2600萬，但謝繳息一段時間即不再繳，造成農會呆帳。

2014年3月，謝因缺錢，再將房屋設定第二順位抵押權480萬後，向趙姓被害人借款400萬。謝因欠農會本息，房屋遭拍賣，趙獲法院詢問通知，調查房屋市值，才發現曾發生命案屬凶宅，合理交易價僅為市價六成，不足清償農會借款，趙始知受騙，憤而提告。

抵押7樓 加蓋列凶宅

北院審判時，謝辯稱房屋是凶宅，網路上有揭露，否認犯罪。但合議庭查出，謝辦理借貸抵押的不動產住址是7樓，台灣凶宅網網頁顯示發生凶殺案在「8樓」、即頂樓加蓋，一般人容易誤認房屋並無任何重大瑕疵存在。

合議庭認為，謝犯後雖坦承犯行，但未與被害人和解或賠償，以假買賣契約貸款，涉犯偽造文書罪，判刑3年6月；凶宅不易轉售，且影響市價很大，未對農會、借款人據實以告，屬詐術行為，判刑1年，兩罪合併執行4年徒刑。

(中國時報)