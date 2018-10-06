豪宅當機房 子承父業搞詐騙

2018年10月06日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

嫌犯手機中有大批人民幣的炫富照，警方懷疑是詐騙贓款，正擴大追查中。林郁平翻攝）

警方在豪宅內共逮捕5名負責撥打詐騙電話的嫌犯。

24歲男子陳昌宏，在桃園大園租下透天豪宅當電信詐騙機房，招募多名具幫派背景的8年級生當話務員，以淘寶網購誤設成分期付款名義詐騙大陸民眾。刑事局除暴特勤隊從4樓頂樓破窗攻堅逮人，發現陳嫌父親早年即從事詐騙，現因詐欺通緝跑路至大陸，大嘆竟連詐騙也成父子傳承的家業。

警方調查，陳嫌沒前科，坦承出資百萬元成立該詐騙機房，追查後才知44歲的陳父，20多年前即在國內搞詐騙，堪稱祖師爺級，去年因多條詐欺罪嫌遭通緝，潛逃大陸藏匿，懷疑是陳父海外遙控兒子犯案，但陳否認。

警方4月獲報有詐騙機房在桃園流竄，追查後鎖定大園一棟透天豪宅，3日出動除暴特勤隊破窗攻堅，屋內5名年輕嫌犯，有3人情急由2樓跳下企圖逃逸，仍遭警方制伏逮捕，隨即同步在平鎮將陳嫌及另名嫌犯劉家瑞拘提到案，並查出劉是天道盟太陽會分子，另名黃姓成員則是四海幫海壢堂，大夥不分幫派一起搞詐騙。

警方調查，陳嫌上月底以每月4萬5000元租下豪宅，並利用屋主以隔音棉裝潢的視聽室當作詐騙機房，向大陸網站購買個資後，以被害人在淘寶購物，因作業人員不慎建檔錯誤成批發商，每個月會扣款500元人民幣，一定要至ATM解除分期付款為由，進行詐騙。

警方初估至少數十人被騙，但從嫌犯手機中，發現數張行李箱裝滿人民幣的照片，懷疑更多人受害，刻擴大追查中。

(中國時報)