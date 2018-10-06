性侵5院生 惡狼求處重刑

2018年10月06日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮某啟能發展中心多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，情節如同韓片《熔爐》翻版，花蓮地檢署5日依加重強制性交等罪嫌起訴張男；檢方偵查發現，啟智中心吳姓主任曾接獲院生反應，但視若無睹，疑似包庇，另案起訴，並對其違反通報義務，函請花蓮縣政府社會處處分。

揭發此案的吳姓護理師目前已離開花蓮，她昨接受電訪指出，事發後，孩子們受到妥善安置，透過社工得知孩子目前都很好，感謝這段時間檢警、媒體協助，讓弱勢的聲音可以被聽見；她強調，一路走來非常值得，也將持續堅持直到定讞，盼還給孩子無畏懼的生活環境。

該啟能中心成立12年，專收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人。吳姓護理師偶然發現張姓組長惡行，受害院生向她淚訴遭性侵，因擔心說出口會被趕出去默默隱忍，甚至院方知情後還試圖掩蓋，經暗中蒐證，發現還有其他院生受害，年齡從10餘歲到30餘歲都有，5月初蒐證完畢提出辭呈並向社會處檢舉。

警方約談院內36名院生與相關人士，張矢口否認，吳姓主任也堅稱不知情，還為張男喊冤，稱他與「院生互動良好」，指為護理師「挾怨報復」。

檢方指出，張男利用被害人信任，從2015至2018年間利用權勢對5名院生伸出狼爪，加上主管長期漠視，院生無力自救，張持續10多次猥褻、性交及性騷擾，除對張男分論併罰，並求處重刑。

此外，2015年即有院生反映遭張男性侵、性騷擾，吳姓主任卻未依規定通報主管機關，調查期間還私下提供被害人資料給張男，影響被害人隱私及啟能中心師生間信任關係。

(中國時報)