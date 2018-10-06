花蓮市長老幹新枝 三搶一

2018年10月06日 01:22 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

市長參選人中唯一女性鄧姚文出身商業，提出12大政見，打造「花蓮市活力城市」的訴求。（張祈翻攝）

現任市長魏嘉賢穩重表現獲市民肯定，將在今年爭取市長連任。（張祈翻攝）

年底五合一選舉即將登場，花蓮市長選舉有爭取連任的國民黨籍現任市長魏嘉賢、民進黨徵召子弟張千駿及返鄉參選的無黨籍台商鄧姚文，而魏嘉賢有超過10年從政經驗優勢，其他兩位返鄉遊子則以素人之姿參選，雖然民意基礎較薄弱，但新人改變花蓮現況的抱負，同樣有機會撼動政治板塊。

魏嘉賢在2年前的補選，成功從議員轉戰花蓮市長，除施政受肯定，也加入他過去長期關注的體育、觀光政策，親民形象穩固民意基礎，還歷經花蓮大地震，穩重表現獲得市民高度肯定。

藍魏嘉賢 親民拚連任

魏嘉賢出身花蓮政治大家族，全家都當過民意代表，其中兩名弟弟現任市民代表，形成弟弟們監督哥哥的特殊場面，這次再度參選市長，魏嘉賢穩紮穩打，他說，還有尚未完成的政策與建設，盼市民再給予服務的機會。

綠張千駿 創城市美學

兩年前痛失花蓮市，民進黨這次徵召花蓮遊子張千駿參選，選戰主打「揮別家族政治」、「讓花蓮長得很花蓮」從競選文宣就能感受到他的強烈的企圖心。

張的藍綠大色塊看板，因設計前衛，引來正反兩面的討論，張千駿說，自己起步晚，希望民眾從他的政見認識他，花蓮應該有自己的城市美學，不需要拷貝其他國家城市，而城市美學就該從自己做起，不讓競選看板成為破壞市容的元素。

無黨鄧姚文 唯一女力

市長參選人中唯一女性鄧姚文主要從事兩岸旅遊、文化交流服務，3年前回到花蓮，經營餐飲業，深感花蓮這幾年的停滯，決定放手一博投入選戰，她說，花蓮空有好山好水卻沒有發揮潛力，深信只要擺脫藍綠兩黨的無作為，提出12大政見，打造「花蓮市活力城市」的訴求。

(中國時報)