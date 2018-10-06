侯DJ辦電音趴 邀你侯大霾罩

2018年10月06日 01:22 中國時報 葉德正 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部將在6日晚間舉辦「最硬電音趴」，侯友宜5日化身DJ Youyi暖場，雖然動作「卡卡」仍嗨翻現場，侯也推出以關公臉譜設計的「侯大霾罩」，祈求拿到口罩的民眾都能受到庇佑；對手蘇貞昌則是動員9位新北市民進黨籍立委，一大早就在各區重要路口舉辦「衝橋頭、站街口」活動，並使用分割畫面同步連線到蘇貞昌的臉書進行直播。

侯競選總部指出，市民總部除常態區域外，未來每個周末都將舉辦大大小小的市民活動，周六晚間6時至9時的「最硬電音派對」打頭陣，邀請所有人一起來感受「最硬」的新北市。

一身嘻哈風 動作卻卡卡

侯友宜5日一身嘻哈風，戴上總部最新競選小物「侯大霾罩」防霾口罩，與電音DJ搖擺開場，不過他自嘲自己不是專業，連動作怎麼擺都不太懂，幕僚只好建議他擺出「囝仔不乖」時的作勢打人的動作他才開竅，笑翻現場民眾。

侯友宜表示，這場硬地電音趴的DJ陣容十分堅強，邀請到亞洲華人首席女DJ Cookie，以及新生代Muse DJ大賽冠軍的DJ Smile、曲風俏皮可愛的DJ Secret等一同來到市民總部演出，活動當天也邀請行動餐車到場，讓民眾可邊聽音樂邊吃美食，享受美好夜晚。

侯友宜強調，只有硬地電音及正氣護體硬漢RAP，沒有競選口號，也沒有滿坑滿谷的競選文宣，一切以市民為主角，讓民眾享受最HIGH最瘋狂的電音派對。

關公臉譜口罩 只送不賣

預告記者會中，侯友宜也推出最新一波的限量競選小物「侯大霾罩」，口罩以關公臉譜造型，還挑選吉時由侯友宜到新莊武聖廟過火，希望大家能戴起口罩，共同力抗深澳電廠，一起阻擋政治口水，拒吸PM2.5。

侯友宜競選總部表示，「侯大霾罩」只送不賣，民眾只要參加6日電音派對即可免費獲得，限量1000份，若無法參加電音派對，7日下午2時到5時也會在原場地舉辦農夫市集，限量300份的口罩，只要現場消費打卡也可兌換。

蘇營分割畫面 臉書直播

蘇貞昌陣營5日上午則是動員民進黨籍立委高志鵬、林淑芬、羅致政、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾及新北市議員沈發惠等人，鎖定新北市各區重要路口舉辦「衝橋頭、站街口」活動，使用分割畫面同步連線到蘇貞昌臉書直播。

蘇貞昌再批侯友宜找黑道助選、替黑道站台；侯友宜則強調他這輩子信仰關公的正義與正氣，要用關公精神來反擊「有的嘸的代誌」。

(中國時報)