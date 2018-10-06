免費營養午餐話題 雙徐交鋒

2018年10月06日 01:22 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎4日按鈴控告苗栗縣長徐耀昌團隊屢次抹黑，5日上午兩人各自在活動中，又因免費營養午餐的經費議題隔空互槓，徐耀昌陣營指對手要把根本沒有的砂石回饋金挪做經費，是不可能的事。徐定禎團隊則反指該經費被誇大混淆，用於免費營養午餐毫無疑義。

回饋金為專款專用

徐耀昌5日獲苗栗縣婦女會理事長郭悅枝、苗栗縣婦工會長李瑞珍等人成立的婦女後援會支持，盼連任繼續推動健全的婦女照護工作。徐定禎則帶領團隊穿梭苑裡大街小巷全力拜票。

徐耀昌競選總部新聞發言人李乙廷表示，中央政府說明免費營養午餐為非法定社會福利，因此要求縣府不得編列預算。他表示，縣府無砂石回饋金，徐定禎要將其經費用於免費營養午餐，是不可能的事。

9000多萬 恐難支應

徐定禎團隊則指出，前總統馬英九執政期間，因不信任徐耀昌對財政的治理能力，要求簽署「地方政府財政紀律異常控管機制」，至今仍受控管，因此無法編列營養午餐預算。提出「砂石回饋金」是為方便選民理解，實質上應為「河川疏濬及土石採取販售土石收入」，而該收入自苗栗前縣長劉政鴻到徐耀昌任內，約有3.8億元，為穩定的獨立財源，用於營養午餐毫無疑義。徐耀昌頻放話營養午餐需8億經費，將預算誇大2倍、混淆科目。

徐耀昌說明，河川疏濬回饋金為專款專用，只有疏濬後砂石販售款收入，且非每年有龐大進帳，今年因風調雨順，預估收入約9000多萬元，無法支應每年4.8億元的免費營養午餐經費。李乙廷強調，免費營養午餐需固定財源支應，徐定禎實在不懂什麼叫河川疏濬回饋金。

(中國時報)