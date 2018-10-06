南北蓋捷運 王惠美翻轉彰化

2018年10月06日 01:22 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨籍彰化縣長參選人王惠美5日在昇財麗禧酒店，舉辦南彰化首場政見發表會「改造彰化、翻轉命運─首部曲」，提出「一軸一環雙樞紐」交通政見，主張大眾運輸路網納入前瞻2期，南北彰同步規畫興建捷運，讓便捷交通帶動經濟繁榮，幫助北漂青年洄游返鄉。

陳敦基教授 為政見背書

多位南彰化地區藍營鄉鎮市長、縣議員與代表、村里長都到場力挺，齊聲高喊「縣長選惠美、彰化一定水！」5月時王惠美在黨內政治明星蔣萬安、侯友宜等陪同下拜會基層，並分別提出托育與智慧營養午餐等政見，這次請來交通運輸學者陳敦基教授到場，為政見背書。

王惠美強調，她歷任3屆縣議員、2屆鹿港鎮長、2屆立委，從政24年來，深刻了解彰化鄉親的需求與期待。彰化建縣300年，過去3年人口卻流失1.2萬人，唯有加速捷運延伸至彰北、串聯重要市鎮，並兼顧彰化市東區、水五金園區發展需求，更要同步建構彰南捷運，才能為在地創造更好的生活與就業條件，翻轉人口外流。

縣府稱與目前規畫無異

對此，彰化縣工務處表示，王委員提出的政見與縣府已完成的捷運路網規畫並無差異，感謝她對縣府捷運規畫方向的肯定，縣府團隊將更努力爭取各項建設。魏明谷競選總部執行總幹事、立委陳素月則回擊王所提政見毫無新意，顯示她對彰化縣的交通建設完全狀況外。

(中國時報)