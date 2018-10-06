張善政批綁約 涂醒哲反譏

嘉義市長涂醒哲（左）提出都市更新促進建設的施政成績單。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市長參選人黃敏惠（左）、前行政院長張善政（右二）、競總主委胡懋麟高喊凍蒜拚經濟。（廖素慧翻攝）

前行政院長張善政5日到嘉義市長參選人黃敏惠競選總部，讚揚黃敏惠提出「西部新都心」市政藍圖拚經濟政見，並批嘉義市LED燈採購案綁約10年，是市民的損失；市長涂醒哲譏說「如果他不懂，我可以去跟他說明，如果他假裝不懂，就沒辦法了。」

張:10年不能換新科技燈

張善政表示，科技日新月異，現在已發展出路燈壞了自動感應、通報檢修系統的智慧型路燈，嘉義市採購LED路燈綁約10年，10年內沒有機會採購新科技路燈，十分可惜。

涂醒哲說，以他（指張善政）的背景應該了解電子科技產業，我們沒有買LED，是購買照明，跟他講的是不一樣的，如果他不了解，我可以去跟他說明，如果他假裝不懂，我就沒辦法了。

涂:他裝不懂 就沒辦法了

張善政5日到國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠競選總部，與黃敏惠、競選總部主委胡懋麟現場直播開講經濟政見，3人共同簽署「西部新都心」藍圖，誓言全力拚經濟，用「健美食光」生活產業打造嘉義市成為新都心。

張善政批民進黨只會政治分贓，不關心國土規畫，黃敏惠所提的「西部新都心」藍圖，是中央層級的國土規畫，肯定黃敏惠是優秀人才。

涂醒哲端出都市發展處施政成績單，自豪建築執照、使用執照發照效率從4年前耗時至少1個，因改為核照人員進駐嘉義市建築師公會速審，目前最快1周即可核照發照，此外，今年1月起《都市計畫土地使用管制規則》鬆綁，新建房屋不必再退縮5米，可以蓋大門牌樓，嘉義市建築師公會理事長林建良、嘉義市不動產開發商公會理事吳政哲肯定涂市府的新作為。

(中國時報)

南北蓋捷運 王惠美翻轉彰化 左楠選區18搶8 競爭激烈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。