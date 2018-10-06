張善政批綁約 涂醒哲反譏

2018年10月06日 01:22 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人黃敏惠（左）、前行政院長張善政（右二）、競總主委胡懋麟高喊凍蒜拚經濟。（廖素慧翻攝）

前行政院長張善政5日到嘉義市長參選人黃敏惠競選總部，讚揚黃敏惠提出「西部新都心」市政藍圖拚經濟政見，並批嘉義市LED燈採購案綁約10年，是市民的損失；市長涂醒哲譏說「如果他不懂，我可以去跟他說明，如果他假裝不懂，就沒辦法了。」

張:10年不能換新科技燈

張善政表示，科技日新月異，現在已發展出路燈壞了自動感應、通報檢修系統的智慧型路燈，嘉義市採購LED路燈綁約10年，10年內沒有機會採購新科技路燈，十分可惜。

涂醒哲說，以他（指張善政）的背景應該了解電子科技產業，我們沒有買LED，是購買照明，跟他講的是不一樣的，如果他不了解，我可以去跟他說明，如果他假裝不懂，我就沒辦法了。

涂:他裝不懂 就沒辦法了

張善政5日到國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠競選總部，與黃敏惠、競選總部主委胡懋麟現場直播開講經濟政見，3人共同簽署「西部新都心」藍圖，誓言全力拚經濟，用「健美食光」生活產業打造嘉義市成為新都心。

張善政批民進黨只會政治分贓，不關心國土規畫，黃敏惠所提的「西部新都心」藍圖，是中央層級的國土規畫，肯定黃敏惠是優秀人才。

涂醒哲端出都市發展處施政成績單，自豪建築執照、使用執照發照效率從4年前耗時至少1個，因改為核照人員進駐嘉義市建築師公會速審，目前最快1周即可核照發照，此外，今年1月起《都市計畫土地使用管制規則》鬆綁，新建房屋不必再退縮5米，可以蓋大門牌樓，嘉義市建築師公會理事長林建良、嘉義市不動產開發商公會理事吳政哲肯定涂市府的新作為。

(中國時報)