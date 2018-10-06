左楠選區18搶8 競爭激烈

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中國時報
／高雄報導

高雄市第四選區楠梓、左營區共有18人登記，角逐8席市議員。國民黨提名5席，民進黨提名4席，幾乎已經包辦了所有席次。但由於有3名現任議員不競選連任，成了該選區參選人有利的突破點。

藍坐4望5 綠坐3望4

國民黨提名5人包括陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟及新人李雅芬、國民黨中央委員孫健萍等；民進黨則有李柏毅、張豐藤、黃文志、李雅慧；另有基進黨李欣翰，時代力量林子盟，信心希望聯盟梁蓓禎等人。

保守估計，國民黨是坐4望5，民進黨則是坐3望4。孫健萍、李欣翰等都人卯盡全力，勤跑楠梓的後勁地區，希望能多爭取一些軍公教人員的選票。無黨籍議員黃石龍的票數能否順利轉移給兒子黃文志，值得觀察。

林子盟日前獲得高醫校友總會等單位的推薦，他是高醫校友，高醫推薦他與民進黨市長參選人陳其邁。不過其他黨的參選人則認為，或許這可以幫林子盟多拉一些選票，影響不大。

固基本盤 怕選票流失

在1個月前，新光里里長曾正來就評估，藍綠比已經是45％比55％。由於近來韓國瑜聲勢看漲，恐怕差距只有幾個百分點。對此，各黨參選人都不敢大意，在新社區與舊部落之間拚命鞏固基本盤，避免選票流失。

一般認為，藍綠在第四選區的變數較小，若沒有太大的變數，可能維持目前國民黨4席、民進黨3席的局面，兩黨都想要全壘打，就看鹿死誰手。

(中國時報)

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