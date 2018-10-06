咖啡店貓Mango 稱職賣萌擔當

咖啡館每天早上9點開門，Mango總是準時「上工」。（李怡萱攝）

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中國時報
李怡萱／基隆報導

基隆市知名的老字號「佳家咖啡」已經經營20多年，老闆娘陳秋蘭養了一隻灰貓「Mango」，每天早上準時9點上班，中午12點就休息，還會觀察店裡打烊時間「下班」回家，老闆娘笑稱，Mango就像上班族一樣，2年多來沒有一天「曠職」過，遇到假日還會有人特地來跟Mango合照，儼然成了店裡的活招牌。

佳家咖啡位於信二路和義二路轉角，開放式的店舖只賣外帶飲品，除了Mango之外，老闆娘家裡還養了2隻狗，很懂小動物的習性。

「動物只要在熟悉的環境，就不會害怕」，她說，咖啡館每天早上9點開門，Mango總是準時「上工」，即使不繫牽繩也會乖乖待在店裡，不會亂跑，直到午休時間才會跑去地下室吃飯休息，應該沒有比牠更認真上班的員工了。

Mango對前來消費的客人相當友善，時而裝萌耍酷，時而活潑好動，樣子非常討喜。老闆娘表示，Mango平常最喜歡坐在門口，不僅會主動上前撒嬌，對於想拍照的顧客更是來者不拒，培養出許多「Man粉」，許多人都慕牠的名而來。

老闆娘說，2年前去早餐店送貨，看到仍是小奶貓的Mango身邊沒有貓媽咪照顧，獨自在垃圾桶翻找食物，瘦弱身影令她十分心疼，當下便決定將Mango抱回家照顧。起初Mango相當怕生，只要想抱牠就會立刻跑開，但現在卻很戀家，就算獨自出門玩也不會跑太遠，總在半小時內就回家。

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(中國時報)

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