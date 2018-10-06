直播正妹超有愛 收養4流浪貓

2018年10月06日 01:22 中國時報 葉書宏 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

人美心更美！17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，她從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓，儘管飼養花費不低，但她卻認為「這是甜蜜的負擔！」從小五收養流浪貓咪咪迄今已11年的彭星瑜，先前雖因愛貓生病花不少醫藥費，但她認為只要寵物健康就值得。

24歲苡甜畢業於餐飲相關科系，擁有中、西餐丙級證照，4個月前因喜愛唱歌當起直播主，固定每晚8點開播分享自己的歌聲及生活，她認為當直播主最大的樂趣就是可以跟網友互動、分享生活趣事。

苡甜另個身分是流浪貓的守護者，4年前她發現1隻流浪貓在路邊哀號，儘管家中已經有2隻愛犬，仍將貓帶回家，隨後又陸續從動物之家、中途之家收養3隻流浪貓。

苡甜說，雖然飼料、疫苗、照料費用不低，「這是甜蜜的負擔，要一直陪伴牠們走下去。」

苡甜表示，想為流浪動物盡一份心力，未來要到動物之家當志工。她也呼籲用領養代替購買，讓「浪浪們」都有溫暖的家。

就讀輔大的彭星瑜同樣也從小愛貓，小學5年級時學校操場跑來一隻浪貓，原本校方打算通知動保處處理，但她不知哪來的勇氣在全班面前舉手大喊「我要養！」當天就把咪咪帶回家。

從小五到大四，咪咪陪伴彭星瑜經歷求學階段，日前咪咪身體出狀況花近萬元醫藥費，對在學的彭星瑜負擔不小，但她說，「貴嗎？咪咪身體健康最重要！」

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(中國時報)