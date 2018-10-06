沈盟盛養兔畫兔 怡情養性

去年赴杭州迎請西湖老玉皇宮千年月老延靈日月潭、8月獲選南投縣全縣模範父親的日月潭文武廟董事沈盟盛。（沈揮勝攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

去年赴杭州迎請西湖老玉皇宮千年月老延靈日月潭、8月獲選南投縣全縣模範父親的日月潭文武廟董事沈盟盛，在魚池鄉「司馬按庄」老宅一隅，飼養大群白兔已逾15年。他回憶，當年純為鼓勵孫子而豢養，現在則是怡情養性、還可當畫畫模特兒。

再2個多月將邁入80歲的沈盟盛，是前國立台灣體育運動大學副校長沈易利的父親。921地震過後幾年，就讀台中市省三國小五年級的沈易利兒子沈暐程，玩抽牌遊戲抽中1隻手掌大的「迷你兔」，因好奇、喜愛進而沉迷，上學常帶到學校，在課桌下把玩逗弄。

同校當老師的媽媽金蕙蓉看了搖頭，建議他帶回鄉下找阿公「寄養」。沈盟盛與孫子約定：只要認真讀書，會幫忙照顧好；但若功課明顯退步，就得把兔子送走。

半年過去，小白兔長得像家貓一樣大，沈暐程驚覺「迷你兔」是唬人的。他問阿公獲悉是隻母兔，又從台中帶回1隻公兔。幾年下來，兔群越養越多，曾達到80隻。去年底，沈盟盛前往信義鄉探視同富國小任教的女兒沈寶華，幾天後返家時發現兔籠被打開，只剩5、6隻，心中很不捨。

沈盟盛對藝術具高度天賦，雖沒受過正規教育，但從小筆拿起來就能畫，兔子成了現成模特兒。年輕時曾在歌仔戲團擔綱小生的他，藉著兔子柔美特質，磨練不同筆調色彩，對美學感受有著全新體驗。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

睡姿萌翻 浪浪被當成寶 養鸚鵡 兜風放飛樂無窮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。