沈盟盛養兔畫兔 怡情養性

2018年10月06日 01:22 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

去年赴杭州迎請西湖老玉皇宮千年月老延靈日月潭、8月獲選南投縣全縣模範父親的日月潭文武廟董事沈盟盛，在魚池鄉「司馬按庄」老宅一隅，飼養大群白兔已逾15年。他回憶，當年純為鼓勵孫子而豢養，現在則是怡情養性、還可當畫畫模特兒。

再2個多月將邁入80歲的沈盟盛，是前國立台灣體育運動大學副校長沈易利的父親。921地震過後幾年，就讀台中市省三國小五年級的沈易利兒子沈暐程，玩抽牌遊戲抽中1隻手掌大的「迷你兔」，因好奇、喜愛進而沉迷，上學常帶到學校，在課桌下把玩逗弄。

同校當老師的媽媽金蕙蓉看了搖頭，建議他帶回鄉下找阿公「寄養」。沈盟盛與孫子約定：只要認真讀書，會幫忙照顧好；但若功課明顯退步，就得把兔子送走。

半年過去，小白兔長得像家貓一樣大，沈暐程驚覺「迷你兔」是唬人的。他問阿公獲悉是隻母兔，又從台中帶回1隻公兔。幾年下來，兔群越養越多，曾達到80隻。去年底，沈盟盛前往信義鄉探視同富國小任教的女兒沈寶華，幾天後返家時發現兔籠被打開，只剩5、6隻，心中很不捨。

沈盟盛對藝術具高度天賦，雖沒受過正規教育，但從小筆拿起來就能畫，兔子成了現成模特兒。年輕時曾在歌仔戲團擔綱小生的他，藉著兔子柔美特質，磨練不同筆調色彩，對美學感受有著全新體驗。

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(中國時報)