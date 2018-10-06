養鸚鵡 兜風放飛樂無窮

2018年10月06日 01:22 中國時報 張朝欣 、 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮堤防出現1名「遛鳥俠」，金剛鸚鵡站在重型機車車頭迎風奔馳，吸引眾人目光。在台塑六輕工作的楊宜縉飼養金剛鸚鵡「Q寶」半年多，假日與鳥友相約遛鳥放飛，以鳥會友樂趣無窮。

喜歡養鳥的楊宜縉從小型鳥養起，從此愛上會飛的「毛小孩」，這幾年飼養數隻體型50公分以上的金剛鸚鵡，其中，「Q寶」乖巧最受寵，楊宜縉常帶牠兜風。

楊宜縉為方便「Q寶」兜風，動手製作站架裝在機車車頭，「Q寶」起初不習慣，總想迎風飛翔，如今已能乖巧享受「鳥車一體」樂趣。「Q寶」目前約6個月大，愛粘著他撒嬌，經常在他身上爬上爬下用鳥喙輕咬他，他提醒，金剛鸚鵡會認主人，不可隨便觸摸以免被咬傷。

楊宜縉有一群志同道合鳥友，假日相約野外遛鳥放飛，10餘隻金剛鸚鵡一起飛翔，場面壯觀。充滿靈性的金剛鸚鵡可活50年以上，有可能陪伴飼主一輩子，飼養前一定要想清楚，「愛牠就要負責任。」

在國道3號林內交流道下土地公廟旁賣玉米、芭樂、茶葉蛋的鄭大姊，和丈夫養4隻紅貴賓，狗媽Sana不只不怕水且愛泡美容浴，鄭大姊因此買溫泉粉伺候泡澡。Sana（狗媽）、吉醬（狗爸）、錢錢（狗女）、財財（狗兒）都很愛乾淨，外出回家會在門口等主人擦腳、擦屁股，聽到主人喊「OK」才進門。

鄭大姊的燒番麥、芭樂、茶葉蛋常有超大咖粉絲光顧，那人第1次和隨扈坐在土地公廟前大快朵頤；第2次被民眾包圍照相；第3次請隨扈下車買300支玉米、200包芭樂、200個茶葉蛋、100碗豆花，鄭大姊有商業道德，只透露客人姓「馬」。「馬先生」是知名政治人物，加鄭大姊Line方便訂購，他問她叫甚麼名字，大姊回答「賣番麥ㄟ」。

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(中國時報)