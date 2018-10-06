萌萌勝辣妹 多養幾隻不龜單

2018年10月06日 01:22 中國時報 楊漢聲 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

林子傑養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，朋友問他「幹嘛養那麼多」，林笑說，1隻龜單(台語發音龜，音同孤單)，所以才養很多。（劉宥廷攝）

在台東市開設檳榔攤的楊鎮鴻1年多前到寵物店要購買寵物魚時，轉頭一望看見1隻可愛的小陸龜，從小就想養龜的他，跟小陸龜「兩眼對望」就此結下不解之緣；28歲林子傑養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，他說1隻龜單，台語發音同形孤單，所以多養點。

近年來寵物市場掀起一股飼養奇怪寵物風，連已往被認為「帶衰」的龜類也大受歡迎，楊鎮鴻表示，1年多前他到寵物店要買魚來養，突然看見1隻小陸龜，想起小時候想要養烏龜，家人卻以會「槓龜」為由不讓他買，但他看見這隻小陸龜就燃起飼養的慾望，買來取名「萌萌」滿足小時候的願望。

「店內活招牌」楊鎮鴻說，他在台東開設檳榔攤，小龜就在店裡陪他顧店，雖然小龜不會招呼客人，但他萌萌的緩慢的模樣，廣受顧客喜愛，比「辣妹」還要吃香，堪稱店內活招牌。

林子傑養的澤龜也就是一般人俗稱的水龜，澤龜種類占所有龜類的70％左右，可說是龐大的物種，但不管是養澤龜還是陸龜，都應提供30度C以上的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間讓烏龜曬曬太陽，有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康。

他表示，烏龜壽命很長可以陪伴他邁入不同的人生階段，且烏龜有靈性，每當他要上班出門前或下班進到屋內，烏龜還會自己開門爬進客廳，因此養很多隻烏龜，又生了一堆龜蛋，要孵育小烏龜，感受到人生不「龜單」。

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(中國時報)