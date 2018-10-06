萌萌勝辣妹 多養幾隻不龜單

楊鎮鴻跟小龜結下不解之緣，養龜同好會帶著大陸龜來一起陪小龜。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
林子傑養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，朋友問他「幹嘛養那麼多」，林笑說，1隻龜單(台語發音龜，音同孤單)，所以才養很多。（劉宥廷攝）

在台東市開設檳榔攤的楊鎮鴻1年多前到寵物店要購買寵物魚時，轉頭一望看見1隻可愛的小陸龜，從小就想養龜的他，跟小陸龜「兩眼對望」就此結下不解之緣；28歲林子傑養了5、6隻澤龜，還生了一堆小龜蛋，他說1隻龜單，台語發音同形孤單，所以多養點。

近年來寵物市場掀起一股飼養奇怪寵物風，連已往被認為「帶衰」的龜類也大受歡迎，楊鎮鴻表示，1年多前他到寵物店要買魚來養，突然看見1隻小陸龜，想起小時候想要養烏龜，家人卻以會「槓龜」為由不讓他買，但他看見這隻小陸龜就燃起飼養的慾望，買來取名「萌萌」滿足小時候的願望。

「店內活招牌」楊鎮鴻說，他在台東開設檳榔攤，小龜就在店裡陪他顧店，雖然小龜不會招呼客人，但他萌萌的緩慢的模樣，廣受顧客喜愛，比「辣妹」還要吃香，堪稱店內活招牌。

林子傑養的澤龜也就是一般人俗稱的水龜，澤龜種類占所有龜類的70％左右，可說是龐大的物種，但不管是養澤龜還是陸龜，都應提供30度C以上的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間讓烏龜曬曬太陽，有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康。

他表示，烏龜壽命很長可以陪伴他邁入不同的人生階段，且烏龜有靈性，每當他要上班出門前或下班進到屋內，烏龜還會自己開門爬進客廳，因此養很多隻烏龜，又生了一堆龜蛋，要孵育小烏龜，感受到人生不「龜單」。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

養鸚鵡 兜風放飛樂無窮 許明財育有所育 讓寶貝安心就學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。