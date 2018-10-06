許明財育有所育 讓寶貝安心就學

新竹市長參選人許明財（中）5日宣布「育有所育」政見，立委王育敏（左）背書力挺。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

國民黨新竹市長參選人許明財5日發表「育有所育」政見，要均衡公私立幼兒園比例、提升營養午餐品質，兼顧幼教和課後輔導，讓市民們的心肝寶貝都能安心就學，家長無後顧之憂。

許明財昨天在立法委員、婦幼專家王育敏陪同下，針對新竹市幼教方針提出4項目標，包含擴大公辦幼兒園、提升幼兒教育課程、提升學童營養午餐品質、檢討學童課輔問題，具體解決令家長最為重視的幼教問題。

許明財認為，新竹市經濟能力在全台縣市名列前茅，但在幼兒教育品質上，卻未跟上其他縣市，讓不少育兒中或有計畫生子的市民感到苦惱，在本身工作及孩子教育間難以取得平衡，容易顧此失彼。現有公立托兒所只有35家左右（含政府委託承辦），私立卻有1、200家，與公幼產生課程內容和幼兒教育資源落差。

他說若當選市長，未來除了擴大公辦幼兒園外，也要檢討授課內容，能完全與國小1年級銜接。至於是否造成公、私幼競爭問題，則會考慮開放公辦民營，讓私幼也能繼續發揮教育功能。

王育敏表示，新竹市的公、私立幼兒園比例失衡，占多數的私立學雜費等開支，遠遠高於公立幼兒園，導致家長只能搶破頭設法擠進公校，或乾脆砸錢送孩子念私校。對多數家長而言，能感同身受許明財的幼教政策，另在改善營養午餐品質方針，她在立法院會協助修法。

(中國時報)

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