7搶4 老將新人激戰

2018年10月06日 01:22 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員12選區（太平區）應選4席，有7人登記參選，國民黨與民進黨各提名2席，其中3人為現任議員挑戰連任，另有3名無黨籍人士，形成7搶4局面。

登記參選有挑戰連任的民進黨籍張玉嬿、國民黨籍李麗華、賴義鍠，民進黨另提名蔡耀頡，其他３人分別為無黨籍黃文生、陳東林與蔡春美共7人。

太平區人口20萬人，是縣市合併前原縣21區中人口數第2大區，區域內工業區多，加上新光重畫區近年發展迅速，選舉人數達15萬人。

第2屆市議員此區得票最高的為國民黨提名的李麗華，獲2萬2584票（23.75％），其次為無黨籍賴義鍠1萬8594票（19.56％），民進黨提名張玉嬿獲1萬8186票（19.13％）、何明杰獲1萬4286票（15.03％）。

李麗華從縣市合併前迄今連任12年議員，問政犀利加上勤耕基層，實力堅強；而賴義鍠積極參與地方公益，基層實力也不容忽視。

民進黨除提名現任張玉嬿，另位現任議員何明杰因擔任民進黨部主委，此次不再參選，推出其子弟兵蔡耀頡，蔡被歸為龍系人馬，加上何明杰傾力相助，在民進黨初選民調中以42.7％拿下第1名，支持率更勝過張玉嬿28.9％。

除藍綠各提名2席，還有現任成功里里長黃文生，及有刑警背景的陳東林也投入市議員選舉，黃文生有地方農會奧援，而陳東林多次參選，在地方經營頗深，實力皆不容小覷。至於無黨籍蔡春美雖為新人，也有機會。

(中國時報)