陳其邁上直播：已準備好接班

藝人郭子乾（中）在電視台的「市長進行式」直播，模仿陳其邁維妙維肖。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜（前排右三）為各參選人拉抬選情。（林瑞益翻攝）

繼國民黨韓國瑜後，民進黨高市長參選人陳其邁5日中午也上三立奇摩「市長進行式」直播，藝人郭子乾模仿陳其邁維妙維肖，陳其邁則變成助理「小邁邁」，2人同台錄製節目，談笑風聲中強調已準備好接班，延續綠色執政，帶動高雄經濟。

在「相信高雄、看好未來」聲浪中郭子乾扮演陳其邁，陳其邁則化身助理「小邁邁」同台現身直播，兩人從運動話題切入，並當場一起做3個伏地挺身暖場。

現場主持人根據網路熱搜，大家最想知道陳其邁的是學歷、身高及老婆，助理「小邁邁」表示，陳其邁身高173公分、體重62公斤，老婆吳虹是婦產科醫師，陳其邁曾被封「怕老婆立委」。

主持人詢問陳其邁對「花媽接班人」的看法？化身陳其邁的郭子乾幽默說：「我當然是花媽接班人，我是接花媽下班的人，因為花媽下班後，總要有接續上班的人」，台下觀眾哄堂大笑。

主持人詢問陳其邁對於與韓國瑜民調越來越接近的看法，「小邁邁」陳其邁沒正面回應，強調投入選戰來已瘦6公斤，一直努力勤跑基層，提出具體拚經濟政見爭取選民支持。

陳其邁也出席「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」座談會，他說，這是一個美麗新世界，但是有人老是嫌高雄怎樣又怎樣，他不會這樣想，因為這是自己的故鄉，他不會在回到家後，向爸爸嫌東嫌西，嫌又老又窮等。

他認為，大家要集思廣益，讓高雄更好，高雄的人力素質很便宜，適合發展金融科技、資通等產業，在辦公室又可以看海，是很棒的地方。

(中國時報)

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