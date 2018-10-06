徐榛蔚以人為本 提施政八大方針

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中國時報
∕花蓮報導

國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚5日提出「施政八大政策」方針，包括，「交通網絡建設」、「城市美學營造」、「國際觀光行銷」、「青年返鄉就業」、「健全長照服務」、「厚植教育學習」、「深耕原民部落」、「新住民移民故鄉」。企盼「以人為本」，全面建構活力、健康、幸福的花蓮。

以交通網絡建設而言，徐榛蔚說，暢通陸海空交通體系刻不容緩，除緊盯蘇花改工程2020年如質如期通車外，也會力爭「花蓮－吉安」鐵路立體化、吸納國際郵輪停靠、推動兩岸港澳、日韓及東南亞直航，以及啟動縣內綠能交通，與國際低碳旅遊接軌。

兼具人母與媳婦的徐榛蔚深刻感受長期照顧長輩的辛苦，更體認長照服務的必要性，期許未來將花蓮打造成「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養」的環境。

徐榛蔚期盼，串聯各個地貌景點，優化觀海綠廊道，活化閒置空間，打造花園城市。並將爭取花蓮港成為「經貿自由港示範區」，結合在地有機無毒農特產，強化產業服務品質，塑造台灣東大門，「讓花蓮走出去，讓世界走進來」。

在文化軟實力方面，除了深耕原民部落，致力培育原民人才外，為扶植新住民文化，計畫成立新住民服務平台，輔助就學、就業、就醫，打造新移民故鄉，成為花蓮的「馨活力」。

(中國時報)

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