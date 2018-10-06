議會不守議事規則 鄭成光開罵

2018年10月06日 01:22 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議會5日罕見由非正、副議長的議員余邦彥擔任主席，引發前議長鄭成光質疑「不尊重議員及議事規則」，讓議事廳氣氛降至冰點，加上下屆議長易主在即，有意再戰議長的鄭成光槓上余邦彥，也讓議會龍頭寶座之爭再添話題。

議會祕書長陳炳煌表示，昨天單位業務質詢，正、副議長都有事無法主持，且當日未排定討論議程，依照議事規則，由議會主席指定余邦彥代為主持，程序上並無問題，但議事組仍應先行告知出席議員，避免造成誤會。

國民黨籍議員鄭成光昨上午在議會質詢，不料質疑的不是局處首長，反而直指主席台上的無黨籍議員余邦彥「為什麼是議員在主持？」質疑議會應由正、副議長輪流主持，就算有事不能上台，也應由在場議員互推1人當主席，抨擊議會此舉不尊重議員。

台上的余邦彥面對老議長動怒，氣氛一度尷尬，鄭成光要求議會宣讀議事規則，發現過程有瑕疵，加強語氣要求議會不應草率行事，後來話鋒一變，主動推舉余當主席，化解一場尷尬，議事組會後也主動致歉。

由於現任議長謝文進轉戰參選市長，也意味下屆議會龍頭寶座將易主他人，無黨籍新民意黨團就盛傳余邦彥可望出馬角逐副議長，國民黨鄭成光歷任3屆議長，對議事規則嫻熟，昨當面提出主席資格的質疑，被視為選前的激烈角力戰。

(中國時報)