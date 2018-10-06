7選將扎根地方 拚口碑

第9選區7人參選，民進黨由范淞育（右四）、賴佳微（左五）爭取連任；國民黨現任市議員陳政顯（左四）及新秀陳文政出戰；無黨參選的現任錦平里長游金隆（左二）。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議員第9選區（北區）應選3席，7人參選，國民黨、民進黨各提名2人，民進黨由現任市議員范淞育、賴佳微爭取連任；國民黨為現任市議員陳政顯及前市議員陳天汶女婿陳文政出戰；信心希望聯盟江秉彝、無黨籍游金隆及歐巴桑聯盟何語蓉也力挑席次。

國民黨新秀陳文政打著「陳天汶女婿」，其岳父2014年意外高票落選，宣布不參選後，3年間，陳文政帶著服務團隊繼續服務，獲地方民眾肯定，但因會瓜分到同黨前輩陳政顯的藍營選票，也讓選戰打得很「緊張」。

藍營陳政顯33歲擔任前市議員陳有江服務處特助，2014年接下陳有江棒子當選市議員，近20年勤走基層且議會問政專業，率領「青年團隊」服務地方效率高，口碑甚佳，實力堅強。

綠營范淞育曾任多屆議員，有固定基本盤。2010年與泛綠台聯黨劉國隆相爭，出現搶票，2人皆落選；2014年捲土重來，搶下議會1席，這次參選感受選票被瓜分的壓力，加強到家戶拜票，鞏固票源。

賴佳微主打「心心守護、在您身邊」，曾打扮動漫角色「神力女超人」在議會質詢，強調性別平權議題。這次面對黨內外強勁對手，喊出北區無婦女保障名額，呼籲選民全力支持。

以北區錦平里長身分挑戰議席的游金隆，抗議民進黨黨內初選不公，退黨以無黨籍參選，他呼籲，未來不分藍綠服務，讓無色力量崛起。另信心希望聯盟江秉彝、歐巴桑聯盟何語蓉也有備而來。

(中國時報)

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