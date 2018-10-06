台東縣議員選情 原民新人挑戰老將

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣議員第七選區台東市平地原住民7人搶3席，競爭相當激烈；第八選區卑南地區平地原住民4人搶1席，老將江堅壽角逐連任，面對自家人挑戰格外吃力；第六選區綠島鄉由前鄉長李數奼與綠島鄉公所民政課長退休的林為德對決，以李數奼較被看好。

台東縣議員第七選區有林琮翰、林秀信、方賢仁3名老將都是國民黨籍，競選連任遭遇到台東市公所原民課長陽昇宏，及從市民代表轉換跑道的賴秀星、陳政宗，還有多次選戰經驗的余文博等4名新人挑戰。

其中，來自知本地區的陳政宗，若能掌握卡大地布部落的票源，及對各部落事務相當熟悉的陽昇宏，都有出線的機會，而3名老將中，方賢仁因為與同為阿美族的陽昇宏票源重疊，頗有危機意識。

第八選區卑南地區平地原住民原本是4人搶1席，但因阿美族的林淑玲被取消參選資格，目前3名選將中，擔任過16年縣議員的江堅壽，面臨他一手栽培的表弟鄭崗山挑戰，連任之路備感吃力；親民黨的林昊宜是前立委林正二的女兒，也正急起直追。

第六選區綠島鄉現任議員謝賢裕轉戰綠島鄉長，由前鄉長李數奼與綠島鄉公所退休的林為德對決，李數奼4年前競選鄉長連任以5票之差，敗給現任鄉長鄭文仁，在地方仍具有相當的實力，這次轉戰縣議員，呼聲頗高。

山地原住民第13選區由現任的張全馨嵐，與無黨籍前縣議員余秀芳對決，名位女性參選人勢均力敵，競爭也非常激烈。

(中國時報)

政二代對決 勝負難料 獲贈火災警報器 宜市公所表謝意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。