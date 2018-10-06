新人參選 風格清新

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣議員第6選舉區橫山、尖石，由無黨籍詹廷有對上國民黨提名的張良印。第7選舉區芎林鄉，為國民黨提名且曾任議員的劉展原與無黨籍鄉代表鄭昱芸共同競爭。第9選區寶山較為激烈，4名無黨籍參選人投入參選。第10選區北埔峨眉則由民進黨籍范文鴻、國民黨籍陳正順相爭。各區僅選1席。

第6選區的公民數約1萬8000多票，上一次大選有超過半數人投出有效票。原國民黨籍的代表詹廷有以無黨身分挑戰議員，難度大躍進。國民黨提名的張良印原就積極參與地方社團，只要穩住基本盤機會不小。

第7選區芎林的選民結構同樣偏向在地中高齡，選戰至今仍走傳統打法。劉展原曾任第16屆議員，並接連兩屆與現任芎林鄉長莊雲嬌纏鬥鄉長寶座，兩次皆敗選，但仍搶下近半票數。

此次劉展原對上主打年輕人參政的鄭昱芸，兩人風格大相逕庭，擁有國民黨提名的劉展原基礎深，但鄭昱芸默默耕耘多時、準備充足，串聯各路新世代參選人壯聲勢，端出知性、人文藝術、環境議題等風格清新的政見，「新派」打法能否翻轉、鬆動在地選民結構？端看選民埋不埋單。

寶山今年4搶1，現任議員邱振瑋年紀輕、耕耘深，此次再下一城不無可能。代表轉戰議員的鍾金霖知名度高，有地方支持的江紹義、范正霖正急起直追。北埔、峨眉由現任議員陳正順對上民進黨提名的范文鴻，兩人各擅勝場，在皆出身北埔的情況下，勝選關鍵票在峨眉。

(中國時報)

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