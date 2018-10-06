10老將＋4新秀 竹東五峰好拚

2018年10月06日 01:22 中國時報 邱立雅／竹縣報導

14搶6的第8選區範圍遍及竹東與五峰，是新竹縣競爭第二激烈之處。10位老將加4名新秀競爭。而11、12、13選區分別為平地、尖石、五峰等原住民地區，五峰高達5人參選，其餘兩兩相爭，在各自擁有基本盤與政黨支持下，誰贏誰輸地方人士心中早有定數。

今年國民黨在原有的林思銘、郭遠彰爭取連任基礎上，推出代表挑戰議員的黃豪杰、曾任代表的范振港及上演公主復仇記的上官秋燕。無黨籍的現任議員彭余美玲有彭氏宗親的大力支持，地方上也認為榜內有名。脫下綠營戰袍改以無黨籍參選的現任議員林昭錡因酒駕事件鬧出全國知名度，形象大傷，但地方仍對他抱以信心。

40歲左右的青年參選人包括余筱菁、劉興藻、曾駿樺、呂幸潤，對選民來說相當新鮮，共同特色皆為黨派色彩較淡、形象清新，僅余筱菁登記前改由綠黨身分參選。但在選民結構固化情況下，要殺出重圍需一番激烈苦戰。

第11選區平地原住民由國民黨籍的林秉君與無黨籍李漢強競爭，林秉君為現任議員林光榮之女，露臉機會多，而李漢強較不為人熟悉。第12選區也僅有國民黨籍劉建民與無黨的柔夏‧布待爭1席，劉建民行政資歷強，柔夏‧布待出身秀巒大票倉，兩人的出身地也形成尖石前後山之爭。

第12選區共有5人角逐一席，地方人士認為，多人參選以「老面孔」占優勢，但「新鮮人」則可藉此機會大打知名度。5人全數以無黨籍身分參選。現任議員趙一先雖有現任優勢，但張益生、達陸‧翡述「空戰」打得靈活，張定國與凱撒‧巴燕緊追在後，鹿死誰手仍未可知。

(中國時報)