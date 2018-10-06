藍守基本盤 綠拚過半

2018年10月06日 01:22 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員第13選區（霧峰、大里區）呈10搶6局面！民進黨為爭取議會過半、一口氣提名4人，國民黨態度保守、只提名現任2人，另有無黨籍老將張滄沂、親民黨段緯宇及現任里長楊偉浚、歐巴桑聯盟薛安琪搶攻席次，多方角力，讓13選區選情更詭譎多變。

爭取13選區議員席次，民進黨有現任者李天生、張芬郁爭取連任，另提名新人林德宇、謝賢，其中，林德宇以「認真」為訴求，打出立委何欣純推薦，盼吸引何系票源。謝賢在姊姊、前立委謝欣霓帶領下勤走基層，並主打經濟專家。

面對綠營提名爆炸，老將李天生不敢鬆懈，雖曾拿下該選區得票數最高，仍不斷呼籲支持者協助、一起迎接挑戰。有前立委丈夫簡肇棟力挺的張芬郁推出「同心」口號，憑藉軟性訴求、呼籲支持者守護。

國民黨上屆因參選者眾、全軍覆沒，在此區曾出現無人服務的窘境，本屆奪回2席，蘇柏興、林碧秀皆長期耕耘地方，基層實力雄厚，且蘇柏興獲得農會支持、林碧秀主打「服務換選票」，盼固守藍營基本盤。

擔任5屆議員、無黨籍的張滄沂同樣以服務口碑著稱，他20年來深耕基層，實力不容小覷；親民黨段緯宇長期耕耘眷村、民意基礎深厚，以霧峰區桐林、本堂及吉峰等里為大本營。

現任里長楊偉浚挑戰議員席次，標榜要當霧峰區出身的議員、爭取霧峰選票；歐巴桑聯盟薛安琪則以「小民參政」為訴求，爭取中間選民支持。

(中國時報)