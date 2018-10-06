3人初次參選 具實力

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣議員第3選區8人登記、應選5人，民進黨在梅山、大林、溪口為求勝選，各僅提名1人，其中大林及溪口皆為初次參選的新人，縣長張花冠子弟兵趙麗娜、現任梅山鄉長劉宏文皆投入選戰，國民黨則分別提名吳思蓉及新人陳信文，老將新秀比拚，不免又是激戰一場。

第3選區包含梅山鄉、大林鎮、溪口鄉，應選5席有8人登記，民進黨提名現任議員郭芳宜及新人劉雅文、許有疆，國民黨也提名1名新秀陳信文，3位新秀雖皆為初次參選，實力卻不容小覷。另有無黨籍陳志明參選。

劉雅文來自溪口政治世家，父親是前鄉長劉邦詩，胞妹劉純婷曾任鄉長、目前是鄉農會總幹事。大林許有疆是現任鎮公所建設課課長，有前大林鎮長黃貞瑜及綠色行動力團隊加持，也為他加分不少。同樣出身政治世家的陳信文，父親陳保復為前議員，據地方人士說法，陳信文與老將劉宏文票源稍有重疊，陳信文若能從大林、溪口拉票較為保險。

縣長張花冠子弟兵、嘉縣文化基金會執行長趙麗娜也加入戰局，未獲民進黨提名，脫黨參選到底；梅山的劉宏文因理念不同，也脫離民進黨以無黨參選，過去曾任議員、2屆鄉長期滿回鍋的劉宏文及本屆第1高票當選的吳思蓉，選情相對穩定。梅山郭芳宜服務地方多年，認為只要努力做，鄉親會看見，對選情樂觀。

(中國時報)

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