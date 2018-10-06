2人無預警參選 屏東第五選區起漣漪

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中國時報
／屏東報導

屏東縣議員第五選區選情急轉直下，自從民進黨籍的周碧雲、林玉花、羅平道及國民黨籍王啟敏等4名現任議員表態參選後，大家幾乎認定同額競選，不料前壽元村長林韻濱與中華統一促進黨何麗莉竟在最後無預警加入選戰，使平靜選戰激起一絲漣漪。

第五選區範圍有南州、崁頂、林邊、佳冬等4鄉，現任議員中周、林為崁頂人，羅、王為佳冬人，南州、林邊則無出議員，而現今不僅有同是崁頂人的何麗莉出來搶票，南州也出了參選人林韻濱，林邊無疑成了兵家必爭的主戰場。

地方人士指出，原先4強鼎立的局面遭打亂後，除南州選況大洗牌，還有可能大亂綠營的布局，因民進黨推出的2女議員，主要以崁頂、南州的選票為主，而如今不僅要對抗何麗莉，對上在地頗具聲望的林韻濱，更是背水一戰。

何麗莉10多年前曾參選議員不算政壇新手，而林韻濱不僅是前壽元村長，更是資助南州教育甚多的地方人士，他為小朋友設獎學金、支持學校軟硬體設備，甚至還陪同績優社團出國比賽，他多年的付出贏得不少地方認同，也因而被視為是勁敵。

其實，第五選區選情長期以來都不太激烈，因基本上都是「老議員」，王啟敏憑著林邊、佳冬沿海一帶鐵票區連任8屆，至今議員生涯長達32年，而周碧雲則4屆不敗，林玉花也連任2屆，至於初屆的羅平道在黨資源的支持下也算平步青雲。

因此，地方上有人調侃地說，年底大選有了林韻濱及何麗莉的加入後，變得格外好看與刺激，不過真的猜不透，這翻盤機率到底有多大？而地方真的會因而有所改變嗎？

(中國時報)

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