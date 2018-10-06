府院黨相挺 柯回我累了

台北市長柯文哲（中）5日出席北市非營利幼兒園聯合揭牌記者會，被追問是否相信民進黨？柯只回「我累了」。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲被指控有助長大陸活摘器官、帶病人至大陸器官移植等嫌疑，但更多人質疑這些指控是綠營為選舉故意操作，府院黨近日則陸續出面發表「相信柯文哲」論述。不過，柯文哲5日被追問是否相信民進黨？但柯只回說「我累了」，不願給予肯定答案。

賴直言信柯說法

外界質疑柯文哲被「潑髒水」，民進黨祕書長洪耀福二度澄清稱「百分之百、百分之一萬跟民進黨沒關係」；總統府發言人林鶴明也PO臉書表示，葛特曼中文版的新書沒有提出新事證足以指控柯文哲；賴清德更直接表態，他相信柯文哲在此次事件上的態度與說法。

不過，柯文哲對於府院黨「相挺」並未「熱情回應」，僅表示賴清德是醫界的又是成大出來的，「能說他不相信嗎？」至於這些相挺的說法一出，柯以及社會大眾是否就會相信葛特曼案與民進黨無關？柯文哲則在沈默數秒後說：「我累了」。

針對府院黨都幫他說話，柯文哲認為，這種（議題）不容易打，因為太明顯了，醫療的東西有就有、沒有就沒有，有時候做政治操作的人對醫療不了解，所以自以為很高興在那裡打，但是對專業人士、出身醫界的人都知道這太離譜了，只能說他們選錯題目。但他也說，雖然醫界看起來太離譜，但放在媒體操作下，對醫療不了解的人還是有作用。

柯酸該告都會告

另外，吳祥輝質疑柯文哲只敢就葛特曼稱他「騙子（liar）」提告，不敢針對書中以及記者會指控提告，還說自己要告柯文哲違反《醫師法》。柯文哲則反酸，他不要急、不要難過，該告的一個個都會告，總會輪到他的，因為律師整理資料需要時間。

(中國時報)

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