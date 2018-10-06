深坑多福宴 老饕筷子停不住

2018年10月06日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

一年一度美食盛會「2018深坑多福宴」5日晚間在深坑老街登場，今年菜色更勝以往，14道經典的深坑豆腐料理及五星飯店的高檔創新菜色澎湃上桌，讓來自各方的饕客們讚不絕口，新北市長朱立倫與民眾在熱鬧的辦桌氣氛中，共享一個初秋盛宴。

朱立倫表示，深坑以美味豆腐享譽全台，在地美食也相當多元，因此每年的多福宴都受到國內外饕客高度期待，尤其今年以「經典創新」為主題推出的14道料理，不論菜色與份量都勝過往年，今年多福宴在開放報名短短5分鐘之內就將全部50桌銷售一空，打破歷年銷售紀錄！

美景美食 再創老街傳奇

朱立倫強調，深坑多元美味的豆腐結合古樸的老街，再加上傳統辦桌文化，就是吸引民眾的主要原因，未來市府將持續推廣各地特色美食，歡迎民眾多來新北市賞美景、吃美食。

活動現場，14道料理在悠揚的烏克麗麗的樂聲中陸續上桌，首先是冷盤「金銀扇影白玉盤」，再來是3道前菜「黃金泡菜臭豆腐捲」、「香煎富貴餅」、「喀滋喀哩古早味卜肉」，讓參與的民眾胃口大開。

緊接著4道豐盛的主菜「糖醋金黃豆腐魚」、「雙色古早味油飯」、「乾鍋臭豆腐」與「東方白富貴牛肉」，還有2道湯煲，分別是「豆腐羹湯」和「日月麻辣臭豆腐」，道道兼具色香味的深坑在地美食，讓整個深坑老街人聲鼎沸、菜香撲鼻，現場民眾更是筷子停不住，吃飽又吃巧。

吃飽吃巧 菜色份量澎湃

多福宴最後上的四道甜點「碳烤豆腐冰淇淋」、「豆腐麻糬」、「賺錢湯」與「黃金豆腐佐墨爾本黑森林」，各有不同的滋味與口感，替多福宴畫下完美的句點。

經發局表示，提到豆腐不能不提到深坑，近年來透過多福宴的舉辦激盪出更多元的創意美味料理，並與當地優良業者合作，加值深坑多福宴的知名度，讓深坑豆腐遠近馳名，且深坑老街充滿濃厚懷舊風情，相當值得一遊，歡迎民眾多到深坑走走，品嚐豆腐的多元美味及感受復古的街景氛圍。

(中國時報)