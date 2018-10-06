電競嘉年華 闖關cosplay打擂台

市長盃電競大賽5至7日在健行科大登場，推廣電競運動。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

由桃園市電競委員會舉辦的桃園電競嘉年華，5至7日在健行科技大學登場，除了有市長盃電競大賽，超過100隊高中及大專院校學生參加外，場外還有仿真的「桃園峽谷」，各電競相關產業設攤，邀請民眾來觀賽，更深入了解電競產業。

桃園市電競委員會主委劉仁照表示，第一次舉辦市長盃電競大賽，為期3天賽事，比賽為英雄聯盟及傳說對決，參與隊伍全是桃園在地學校及學生，英雄聯盟有74隊，傳說對決43隊，總獎金12萬元，隊伍參與非常踴躍。

學生組隊踴躍參加

他說，電競不光只是打電動，牽涉到選手、轉播、講評、硬體設備等相關行業，桃園有優勢發展電競，包含人才培訓有多所大專院校，硬體設備則有多家相關企業設廠在桃園，市長盃電競比賽將每年舉辦，明年還會有主委盃電競賽等，要讓相關產業在桃園蓬勃發展。

健行設計跨系課程

現場的「桃園峽谷」除有廠商設攤外，還有5道關卡電競闖關遊戲，讓民眾在寓教於樂之中，循序漸進了解電競市場。健行科大校長李大偉也說，學校內的電競隊伍在國內及兩岸間獲獎無數，校內還有跨科系的電競課程，鼓勵學生學習各種不同領域的事物。

這次比賽邀請S2世界冠軍BeBe、人氣網紅亞洲統神、實況女神Mita進行英雄聯盟表演賽，遊戲人物cosplay供民眾現場拍照打卡。還有精采節目如街頭藝人表演、火舞秀、三米高的野怪倒數爆破，也會開放現場報名傳說對決1對1生死擂台賽。

(中國時報)

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