高山幸福巴士 將成絕響

2018年10月06日 01:22 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

中橫公路因921地震毀損，豐原客運6506公車為持續服務，借道南投前往梨山，途經合歡山及東亞公路最高點「武嶺」，曾獲選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名。由於中橫便道將開放客運中巴，6506公車一旦恢復原路線行駛，經典路線將成絕響。

一天一班 兼差大小事

921地震造成中橫谷關至德基交通中斷，公路總局另闢臨37便道「青山下線」，僅限特定對象通行。豐客6506公車停駛1年後復駛，起、終點站不變，中途改道南投埔里，每天僅有1班車，由3名「幸福」司機輪班服務。

司機余佳德說，一趟路約167公里，約需7小時，由於路程遠，乘客並不多；除載運旅客、學童，還肩負傳遞物資、郵務等工作，幫忙送報、幫梨山衛生所送檢體，甚至民眾請託送藥、送證件都有，「能幫的就盡量幫啦！」

梨山人感謝 沒被遺忘

充滿濃濃人情味的6506公車，贏得「幸福巴士」美名，因越過翠峰、武嶺，爬上合歡山，終點武陵農場，沿途景色絕美，在2016年獲票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名。6506公車也是全台唯一的「雪地公車」，雪季行駛要掛雪鏈，春天服務武陵賞櫻遊客。

豐客經理羅乙棋坦言，該路線19年來載客率始終低迷，20人座很難客滿，遇天候不佳，常空車上山。6506公車扣掉補助，每年仍虧100多萬元，目前經營的92條路線，高達88條虧損。豐客賠錢開車，梨山居民則感謝「佛心客運」持續經營「幸福巴士」，讓距離台中最東邊、最遠的他們，沒有被遺忘。

(中國時報)