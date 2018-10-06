環團籲經濟部 莫當轉型殺手

環保團體5日演出行動劇，呼籲經濟部遵守承諾將大社工業區降編，莫當大恐龍阻礙高雄產業轉型。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

20年前經濟部允諾2018年將大社工業區從特種降編為乙種，高市府8日將開會討論，環團5日開記者會質問「當年承諾還需要討論？」環保人士指大社工業區對市區空汙影響大，呼籲市府、經濟部立刻降編，別當產業轉型殺手。

應遵守20年前承諾

高市都發局則表示，市府已依1993年經濟部會議結論及1998年附帶條件規定，依法定程序將大社工業區辦理變更為乙種工業區，目前在都委會審議，至於各界意見，都會在會議中充分討論，審畢續送內政部審議。

地球公民基金會及剛成立的大社環境守護聯盟5日舉辦記者會，要求大社工業區降編，經濟部莫當轉型殺手，基金會副執行長王敏玲表示，今年8月17日開會討論時，經濟部代表竟主張讓石化廠繼續營運，只要改成甲種工業區即可。

不要戴口罩過日子

她說，特種工業區可做炸藥、煉油，目前大社工業區11家工廠均未從事這些作業，實質上比較像甲種工業區，經濟部若阻撓降編成乙種，這些工廠等於是原地踏步，汙染無法減量，下風處左營、三民區及高雄市區空氣品質照樣糟糕。

高雄科技大學教授沈建全說，他的太太就是空汙受害者，自從搬到大社工業區附近後，第1年就開始咳個不停，隔年健保卡竟蓋到Q卡；根據市府、中央委託進行的周邊居民健康風險評估，胸腔呼吸疾病發病率是旗山、美濃2倍，花蓮4倍。

大社環境守護聯盟召集人陳凱婷則表示，希望工業區降編，給下一代乾淨的環境，至少不必隨時戴著口罩過日子；聯盟成員方彥鈞更直指，降編是經濟部20年前的承諾，請中央守信，不要再欺負高雄人。

(中國時報)

畜牧業訴願用舊法 駁回6件 22億購台鐵地 北市府被批黑箱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。