22億購台鐵地 北市府被批黑箱

2018年10月06日 01:22 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

柯市府上任後大力推動「西區門戶計畫」，北門周邊陸續完成綠美化工程，議會工務委員會5日審查預算時，市府才坦言編列22億元與台鐵談好的購地費用，令議員不滿痛批市府黑箱作業，「頭洗一半」又不能不給，好像在幫柯市府背書，最後委員會決議折衷處理，僅同意先一半預算，給市府一個教訓。

北門廣場北側與東側擴建工程，有2塊台鐵土地，市府改造廣場周邊環境，拆除違建並展開綠美化工程，不過，工務委員會昨審查預算才發現，市府與台鐵已談好22億購地案。

議員周柏雅指出，市府要向台鐵購地卻未向議會報告，違反公開透明原則，既然綠美化工程都已經發包施作，台鐵土地沒有買也沒關係，他要求保留科目刪除22億預算。

不過，議員劉耀仁認為，議會若不通過購地預算，好像是在拗人家；議員周威佑也說，若市府要拗中央，未來中央也能拗市府。

北市工務局長彭振聲說，事先已和台鐵講好，若最後沒有向台鐵購買土地，會變成市府不守信用。

委員會召集人、議員王欣儀表示，市府私自與台鐵談好購地，沒有經過議會同意，如今土地綠美化工程完成，像是在逼議會預算統統都要給，這麼大的計畫，應該先向議會報告，她不滿市府黑箱作業，建議給市府一個教訓，購地補償費分年撥給採折衷處理。

最後，委員會決議先給北側購地預算，劉耀仁與周威佑則保留大會發言權，確保該案在大會有討論機會。

(中國時報)