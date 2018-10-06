現任穩住基本盤 新人強勢突圍

2018年10月06日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市第四選區（板橋區）下屆市議員應選9席，國、民2黨均各推出5人，加上新黨、時代力量及無黨籍等，共18人參選。根據目前媒體、政黨黨部或參選人自辦等民調顯示，現任市議員看好度雖普遍領先，但新人及無黨籍緊咬其後，後勢看漲，在進入倒數50天的階段，戰情勢必更加激烈。

板橋區藍綠版圖勢均力敵，國民黨提名5人中，周勝考、劉美芳、林國春、曾煥嘉是現任議員，加上前市府副發言人葉元之，個個強棒。民進黨有何博文、王淑慧、黃俊哲3人爭取連任，加上立委吳思瑤前助理戴瑋姍、立委張宏陸前助理石一佑形成五虎將，陣容堅強。

無黨籍參選人中，板橋農會理事長廖裕德深耕地方數十年，經營農會、辦學均有聲有色，有農會與教育界人士的強力加持，實力雄厚，不可小覷。李婉鈺除是現任市議員，長期更是受到媒體青睞，知名度高居不下，聲勢持續看俏。脫黨參選的丁睿昇勤跑基層，又有雲林同鄉會力挺，行情也被看好。

新黨王汝聰及時代力量彭盛韶，是其所屬政黨在板橋區唯一推出的人選，新黨和時代力量一定全力為參選人輔選，勢必瓜分藍綠票源，未來是否影響國、民2黨力拼5席全中的佈局，非常值得觀察。

地方人士分析，目前大約還有三成的選民尚未表態，現任市議員的看好度之所以普遍領先，是因為民眾過去已熟悉他們的名字在日常出現，佔了現任的優勢；預料選舉公報出爐後，新人將會以加深選民印象為主要策略，例如爭取媒體曝光、增設看板等，屆時新人與老將的廝殺，才真正開始。

(中國時報)