班主任偷拍女廁 5年檔案40G

2018年10月06日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

班主任竟是攝郎！桃園一間科大升學補習班39歲林姓班主任，涉嫌在廁所裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，時間長達5年、檔案高達40G，去年2月女學生發現才曝光。被害人原選擇原諒，卻遲遲等不到道歉，3名女學生上月正式對林男提告，警訊後依妨害祕密罪嫌送辦。

39歲的林姓男子在一間連鎖升學補習班桃園分班擔任班主任兼負責人，卻在補習班女廁內裝設針孔攝影機，偷拍女學生上廁所及換衣服畫面，直到去年2月有女學生察覺天花板有異狀，找來同學查看，驚見是攝影機，上廁所「全都錄」，連忙告知班主任，豈料林男當場坦承「拍的人就是我」，女學生只好求救其他女老師。

一群人打開天花板發現針孔攝影機和硬碟，裡頭的偷拍影片多達上千個、總容量近40G，不但拍下林男看著鏡頭裝設針孔攝影機的畫面，女學生甚至還在林男平時借大家用的私人電腦裡，發現偷拍影片，讓他百口莫辯，女學生們因林男跪求原諒，一度心軟，但卻遲遲等不到林男正式公開道歉，其中3名已年滿18歲的女學生，上月正式到桃園警分局武陵所提告。

警方立即通知林男到案，並查扣他的筆電和攝影設備，林男坦承偷拍，但強調案件爆發後檔案就已刪除，自己也離職以示負責，警訊後依妨害祕密罪嫌送辦。

(中國時報)