缺水有解 花壇鑿2深水井

2018年10月06日 01:22 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣自來水7成抽用地下水，水利署計畫引用烏溪上游開發鳥嘴潭人工湖，但阻力不少，淨水廠還在環評中；花壇鄉位在管線末端，長期每天3時段穩壓供水，近來用戶頻頻反應水量小，水塔常抽不滿，彰化縣政府協助提供兩地段，自來水公司將盡速再鑿2座深水井應急。

今年過中秋後，花壇鄉供水情況吃緊，常是涓涓細流，住戶反應馬達拚命抽呀抽，抽了3小時還抽不滿，又要配合供水時間，不然馬達空轉會壞掉，上班族哪可能跑回家開馬達，抱怨這難道就是偏遠地區的無奈和宿命。

住戶們苦中作樂，調侃「家前面要挖蓄水池啦！」不少人也建議多裝幾顆水塔，推薦如何選購加壓抽水馬達，彼此紛紛傳授省水、節水的招數，只是不滿10幾年來都在「限水」，真是夠了！沒有政治立場，只是不想再「沒水、沒水」。

彰化縣政府和自來水公司協調，已提供2口鑿深水井的用地，自來水公司承諾趕在春節完工，提供鄉親使用；11月中旬前，加強花壇所中午12點半至16點半供水時段的水源調度，並辦理花壇場8口深井洗井作業。因空氣夾雜造成水費突增，超收部分全數退還用戶。

水公司表示，長遠之計還在開發大肚溪上游的烏溪水源，一旦完成可供應大彰化每日25萬噸水，目前全縣每天總供水量為40萬噸，可大幅降低鑿井的壓力。

(中國時報)