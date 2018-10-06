缺水有解 花壇鑿2深水井

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣自來水7成抽用地下水，水利署計畫引用烏溪上游開發鳥嘴潭人工湖，但阻力不少，淨水廠還在環評中；花壇鄉位在管線末端，長期每天3時段穩壓供水，近來用戶頻頻反應水量小，水塔常抽不滿，彰化縣政府協助提供兩地段，自來水公司將盡速再鑿2座深水井應急。

今年過中秋後，花壇鄉供水情況吃緊，常是涓涓細流，住戶反應馬達拚命抽呀抽，抽了3小時還抽不滿，又要配合供水時間，不然馬達空轉會壞掉，上班族哪可能跑回家開馬達，抱怨這難道就是偏遠地區的無奈和宿命。

住戶們苦中作樂，調侃「家前面要挖蓄水池啦！」不少人也建議多裝幾顆水塔，推薦如何選購加壓抽水馬達，彼此紛紛傳授省水、節水的招數，只是不滿10幾年來都在「限水」，真是夠了！沒有政治立場，只是不想再「沒水、沒水」。

彰化縣政府和自來水公司協調，已提供2口鑿深水井的用地，自來水公司承諾趕在春節完工，提供鄉親使用；11月中旬前，加強花壇所中午12點半至16點半供水時段的水源調度，並辦理花壇場8口深井洗井作業。因空氣夾雜造成水費突增，超收部分全數退還用戶。

水公司表示，長遠之計還在開發大肚溪上游的烏溪水源，一旦完成可供應大彰化每日25萬噸水，目前全縣每天總供水量為40萬噸，可大幅降低鑿井的壓力。

(中國時報)

班主任偷拍女廁 5年檔案40G 安控機器人 居家貼心照護

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。