安控機器人 居家貼心照護

2018年10月06日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

嘉南藥理大學研發團隊的「居家安控機器人」，提供送餐送藥等服務外，還具監測空氣品質功能。（曹婷婷攝）

2018台南國際生技綠能展5日於仁德南紡世貿展覽中心盛大開幕，行政院副院長施俊吉專程南下剪綵，他致詞重申2025非核家園目標，強調屆時太陽光電能發電250億度，將帶動1.2兆元的鉅額投資，為地方創造更多就業機會。

台南國際生技綠能展是生技綠能產業盛事，工商時報社長陳國瑋指出，今年超過160家廠商、430個攤位參展，其中，第2期能源國家型科技計畫辦公室首度展出總期程期末成果，讓各界了解台灣能源產業走向與具體規畫，另，也吸引美國等7個國家參展。

代理市長李孟諺表示，中央將沙崙設為綠能產業研發中心，作為台灣綠能創新研發據點，相關建設預計明年陸續完工，自駕車測試場域今年底竣工，目標是結合產學研的研發能量，吸引國內外大廠投資，打造台灣成為國際綠能產業技術研發重鎮。

施俊吉指出，因應綠色能源及節能減碳國際趨勢，蔡英文總統上任後立即啟動能源轉型及電力改革2項重大工作，為達成2025非核家園目標，行政院致力於改善發電結構，積極發展太陽能及離岸風力發電，未來幾年將再生能源發電站，大幅提升到20％，依目前規畫，太陽光電2025年會完成20GW裝置容量，預估每年發電250億度，帶動1.2兆投資

他強調，政府正在台南沙崙建置綠能科技城，打造綠能科技創新產業聚落，做為系統整合、新技術測試及量產的基地，將是加速能源及產業轉型關鍵。

因應中央長照、智慧照護政策，展出嘉南藥理大學居家安控機器人、南臺科大醫療電燒刀及復健用外骨骼手套等，展現台南學術研發能量。其中，居家安控機器人可透過影音辨識與人互動，提供送餐、送藥等服務，且能即時監測環境二氧化碳濃度與空氣品質，吸引眾人圍觀。

(中國時報)