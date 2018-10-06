安控機器人 居家貼心照護

2018台南國際生技綠能展5日於仁德南紡世貿展覽中心開幕，行政院副院長施俊吉（右二）、工商時報社長陳國瑋（左二）、代理市長李孟諺（中）揭幕。

友善列印
中國時報
／台南報導
嘉南藥理大學研發團隊的「居家安控機器人」，提供送餐送藥等服務外，還具監測空氣品質功能。（曹婷婷攝）

2018台南國際生技綠能展5日於仁德南紡世貿展覽中心盛大開幕，行政院副院長施俊吉專程南下剪綵，他致詞重申2025非核家園目標，強調屆時太陽光電能發電250億度，將帶動1.2兆元的鉅額投資，為地方創造更多就業機會。

台南國際生技綠能展是生技綠能產業盛事，工商時報社長陳國瑋指出，今年超過160家廠商、430個攤位參展，其中，第2期能源國家型科技計畫辦公室首度展出總期程期末成果，讓各界了解台灣能源產業走向與具體規畫，另，也吸引美國等7個國家參展。

代理市長李孟諺表示，中央將沙崙設為綠能產業研發中心，作為台灣綠能創新研發據點，相關建設預計明年陸續完工，自駕車測試場域今年底竣工，目標是結合產學研的研發能量，吸引國內外大廠投資，打造台灣成為國際綠能產業技術研發重鎮。

施俊吉指出，因應綠色能源及節能減碳國際趨勢，蔡英文總統上任後立即啟動能源轉型及電力改革2項重大工作，為達成2025非核家園目標，行政院致力於改善發電結構，積極發展太陽能及離岸風力發電，未來幾年將再生能源發電站，大幅提升到20％，依目前規畫，太陽光電2025年會完成20GW裝置容量，預估每年發電250億度，帶動1.2兆投資

他強調，政府正在台南沙崙建置綠能科技城，打造綠能科技創新產業聚落，做為系統整合、新技術測試及量產的基地，將是加速能源及產業轉型關鍵。

因應中央長照、智慧照護政策，展出嘉南藥理大學居家安控機器人、南臺科大醫療電燒刀及復健用外骨骼手套等，展現台南學術研發能量。其中，居家安控機器人可透過影音辨識與人互動，提供送餐、送藥等服務，且能即時監測環境二氧化碳濃度與空氣品質，吸引眾人圍觀。

(中國時報)

缺水有解 花壇鑿2深水井 高巿排名第4 獲司法院長獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。