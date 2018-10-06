華僑金門祭祖 3炷香遲了百年

2018年10月06日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

祖籍金門盤山的80歲老人翁卓慶帶著家人「小三通」返鄉尋根，在立委楊鎮浯和宗親的協助下，循著當年阿公走過的路，找到曾經兩岸烽火洗禮的老家，在下堡翁氏宗祠大香爐插上讓祖先等了百餘年的3炷香，哽咽說道：「我們回來了！」

1914年，翁卓慶的阿公翁高綿迫於生計，毅然帶著2個10餘歲的兒子離開盤山故鄉，漂洋過海「落蕃」赴印尼蘇門答臘謀生，卻在56歲那年不幸客死異鄉。

翁家在印尼異鄉經過2代打拚，生意做得有聲有色，翁卓慶的父親翁文茂曾以華僑身分返金，但原先獨自留在家鄉的阿嬤已經改嫁，只得悵然返回印尼僑居地，隨著兩岸隔絕對峙，從此與金門親人就像斷線的風箏。

從小跟著父親在異鄉討生活的翁文茂，晚年十分思念故鄉，不斷叮囑兒子翁卓慶一旦局勢改變，一定要帶著子孫回金門認祖歸宗。

後來，因為印尼排華而遷住大陸福州的翁卓慶，心中始終牢記著父親的遺願，2014年曾隨金門同胞聯誼會返金尋根，但因沒有門路加上時間匆忙未能如願。

今年6月翁卓慶透過管道寫信給立委楊鎮浯，請求協助尋親，儘管他所提供的姓名只是3代口耳相傳，並無準確的讀音和寫法，但在楊鎮浯金門服務處副主任翁克強及翁氏宗親會總幹事翁自保的努力下，仍循族譜找到他在盤山翁氏的根系。

翁卓慶帶著家人一行7人「小三通」返鄉，看到長得相像的87歲堂哥翁炳輝，直覺告訴自己：「是的，沒錯！」

金廈海域潮來潮又往，說不完的悲歡離合故事。遵循故鄉古禮在祖先牌位前上香跪拜的翁卓慶老先生，雙眼泛著淚光說道：「今天，總算完成阿公和父親的遺願！」

(中國時報)